В Курской области вводят продажу топлива по номерам после усиления атак на АЗС

С 15 июля автозаправочные станции в Курской области будут продавать топливо с ограничениями, в соответствии с номерными знаками автомобилей. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, мера обусловлена усилением атак беспилотников.

«Враг усилил варварские обстрелы автозаправочных станций, — заявил чиновник. — Противник целенаправленно старается наносить удары по местам массового скопления людей».

Поэтому, «чтобы максимально обезопасить наших граждан и снизить поток транспорта на АЗС», курский оперштаб ввел следующие ограничения:

по нечетным дням месяца будут заправляться машины, у которых номерной знак начинается с нечетной цифры — 1, 3, 5, 7, 9;

по четным дням — те, чей номер начинается с четных цифр 2, 4, 6, 8 и нуля.

Правила будут действовать вне зависимости от региона регистрации автомобиля. На спецтранспорт и машины оперативных служб ограничения не распространяются.

Помимо этого, на 22 АЗС в 100-километровой зоне от границы и нескольких крупных АЗС в Курске введут специальную схему движения транспорта: к одной колонке сможет подъезжать не более одной машины, остальные будут ждать на безопасном расстоянии.