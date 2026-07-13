Разработчики СОРМ попали под ограничения ЕС

В санкционный список ЕС 13 июля помимо VK и мессенджера Max попали и несколько других отечественных цифровых компаний и их топ-менеджеров, следует из документа на портале ЕС. Среди них: разработчик ПО для интернет-провайдеров VAS Experts, компании «Норси-Транс» и «Цитадель». В числе причин наложения санкций указывается, что перечисленные компании производят, разрабатывают и продают ПО, связанное с Системой оперативных следственных мер (СОРМ). В документе отмечается, что СОРМ — это система слежки, используемая для контроля интернет- и мобильной связи в России, а именно для мониторинга телефонных звонков, электронной почты, интернета и соцсетей.

По данным ЕС, компании участвуют в разработке, поставке и техническом обслуживании СОРМ, включая аппаратное и программное обеспечение, интегрированное в телекоммуникационные сети, что позволяет получать доступ ко всему трафику. В компаниях «Норси-Транс» и «Цитадель» не ответили “Ъ”.

В VAS Experts сообщили, что авторы решения верно отмечают, что интернет-провайдеры и мобильные операторы в России обязаны внедрять СОРМ в своих сетях в соответствии с требованиями законодательства. «Невыполнение этого требования влечет штрафы и отзыв лицензий. Мы, как и другие вендоры на этом рынке, помогаем операторам связи соответствовать требованиям регулятора и продолжать развивать бизнес»,— говорят в компании. «Наши продукты обеспечивают соблюдение законодательства той страны, где они используются. На этом фоне избирательное применение санкций к отдельным производителям подобных технологий выглядит скорее как инструмент конкурентной борьбы, чем как последовательная политика»,— объясняет гендиректор компании Дмитрий Гачко.