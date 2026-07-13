Падел отбил торговые метры

Торговые центры превращаются в спортивные и велнес-пространства. Из-за перехода традиционного ритейла в онлайн на освободившиеся площади приходят фитнес-клубы, падел-корты и термы, сообщает Forbes. По данным издания, таких арендаторов в ТЦ уже больше половины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Смена функции не гарантирует ренессанс любого коммерческого объекта, отмечает руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев:

«Классическая торговля немного свои позиции теряет, а экономика торговых центров в первую очередь базировалась на ее операторах, тогда как сервисная и досуговая составляющая все-таки играла второстепенную роль. В течение последних трех-четырех лет мы наблюдаем, как часть спроса уходит в онлайн по ряду причин.

Естественным путем развития для концепции ТЦ становится увеличение и усиление досугово-развлекательной сферы: кафе и ресторанов в первую очередь, а также детских развлекательных центров и новых игроков в этой индустрии. В первую очередь развиваются категории, которые не вполне могут быть заменены онлайн-каналами, то есть там нужны какие-то эмоции. Но говорить о том, что это станет спасением торговых центров в будущем, я бы, наверное, не стал».

По подсчетам CORE.XP, количество термальных комплексов с 2020-го по 2025-й год увеличилось более чем в три раза.

При этом, например, объем инвестиций в падел за пять лет превысил 6 млрд руб. В России можно насчитать свыше 600 падел-кортов, и индустрия активно развивается в том числе за счет торговых центров, говорит сооснователь Nord Sport Максим Москалев:

«Мы наблюдаем на протяжении последних двух лет повышенный спрос со стороны инвесторов к торговым центрам, так как они отлично подходят по размерам помещений для установки падел-кортов. К тому же у них высокая проходимость. Мы уже работали с некоторыми ТЦ как установщики кортов внутри помещений или на крышах. В торговых центрах много больших пространств, и если они освобождаются, то вполне спокойно туда размещаются корты. Для них необходима высота не менее семи метров и бетонный пол, что как раз есть у ТЦ. Остаются лишь небольшие отделочные работы».

Развлечения в торговых центрах частично стали заменять россиянам морской отдых, считают аналитики. Однако для косметологических процедур предприниматели все еще выбирают стрит-ритейл, говорит основатель бьюти-пространства Faceology Нина Литвинова:

«Переориентация торговых центров в wellness-помещения — это логичная и очень правильная тенденция.

Совершенно изменилась культура потребления, и доля покупок, которые потребители совершают на маркетплейсах, конечно, оттянула трафик от офлайна. Арендодателям приходится придумывать какие-то решения, вписываясь в очень закономерный тренд. При этом для beauty-индустрии нахождение в ТЦ достаточно специфично. Для нас, например, критически важен отдельный вход, отдельные требования к помещениям. Для салонов, которые используют медицинскую лицензию, существует еще большее количество требований».

По итогам 2025 года объем рынка health & wellness (здоровья и благополучия) составил $64 млрд, подсчитали аналитики CORE.XP.

Юлия Савина