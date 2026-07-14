ГК «Коломенское» выкупит хлебокомбинат «Пеко»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала сделку по покупке подконтрольным ГК «Коломенское» ООО «Хлебинвест» 100% долей в ООО «Хлебокомбинат "Пеко"». В ГК «Коломенское» “Ъ” оперативно не ответили. Консультант по M&A Иван Пешков оценивает стоимость ХБК «Пеко» в 800–900 млн руб. с учетом долга.

ООО ХБК «Пеко» выпускает хлебобулочные и кондитерские изделия под брендами «Медведковский», «Пеко» и Alpin Brot. Бизнес, согласно СПАРК, сейчас контролируют Исак Гилядов (50% долей), Галина Фрольцова (25%) и Марина Цебоева (25%). Производственный комплекс компании располагается на Полярной улице в Москве. ГК «Коломенское» — один из ключевых российских производителей хлебобулочной продукции. Компанию контролируют структуры Алексея Тулупова.

В рамках сделки по покупке ХБК «Пеко» ГК «Коломенское», согласно предписанию ФАС, должна разработать новую торгово-сбытовую политику реализации свежего хлеба и хлебобулочных изделий в Москве. Предписание будет действовать пять лет, что должно снизить риски нарушения антимонопольного законодательства со стороны крупнейшего производителя.

Александра Мерцалова