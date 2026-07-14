Фитнес-снеки нашли инвестора

Структуры совладельца Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Геннадия Миргородского получили контроль над производством арахисовой пасты и протеиновых батончиков под брендом Nattys. Фитнес-снеки привлекают инвесторов за счет потенциально высокой доходности, но спрос на них начинает снижаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Геннадий Миргородский в конце июня стал владельцем 70% в ООО «Нуттис» (бренд Nattys), следует из СПАРК. Собственником 30% выступает Юлиана Николаева, сократившая свою долю в рамках соглашения. В Nattys пояснили “Ъ”, что сделка заключена в интересах инвестиционной компании «Алфин Фуд», специализирующейся на вложениях в компании пищевой промышленности и потребительского сектора.

Геннадий Миргородский известен на рыбопромышленном рынке как совладелец Северо-Западного рыбопромышленного консорциума, специализирующегося на добыче краба. Этот бизнес он развивает совместно с Дмитрием Озерским. «Алфин Фуд» до сих пор не была известна на аграрном рынке. Но в портфель ее активов входит агрохолдинг «Мирный», занимающийся производством продукции из козьего молока в Адыгее. Ранее бизнес ассоциировали с господином Миргородским. Единственным владельцем ООО «УК Алфин» выступает Дмитрий Куприянов.

ООО «Нуттис» зарегистрировано в 2016 году. Изначально учредителем выступало ООО «Инвестиционный холдинг "Авенир"». Его владелец — Ольга Масютина. Ранее она развивала винный сервис Invisible, продававший наборы для дегустации. Сейчас его работа приостановлена. Выручка ООО «Нуттис» в 2025 году, согласно СПАРК, составила 433 млн руб., прибавив год к году 6,1%. Чистый убыток компании составил 38,1 млн руб.

Специализация Nattys — выпуск ореховой пасты и протеиновых батончиков. Продукция представлена в федеральных сетях и на маркетплейсах. В FitnessData говорят, что бренд Nattys входит в топ-15 марок фитнес-снеков на платформах, но его доля в продажах лишь 2–3%.

Сумму сделки представители Nattys и «Алфин Фуд» не раскрыли. Директор практики оценки бизнеса и активов Neo Татьяна Пушкова замечает, что рыночная стоимость компании близка к нулю: она ведет убыточную деятельность. Хотя она не исключает, что для инвестора ценность может быть в бренде компании, рецептуре производства, отношениях с сетями. В Nattys замечают, что инвестиции компании будут направлены на масштабирование бизнеса. Деньги потребуются на автоматизацию производства в Москве и запуск новых линий.

Дмитрий Куприянов пояснил “Ъ”, что «Алфин Фуд» намерена развиваться в сегменте протеиновых батончиков, оборот которого за год вырос на четверть, составив 110 млрд руб. в год. В Neo отмечают, что рынок все же растет скромнее — на 12–15% в год. Но госпожа Пушкова поясняет, что позиционирование продуктов позволяет заложить на них «премиальную наценку», обеспечивающую потенциально высокую маржинальность.

Руководитель FitnessData Максим Боровиков замечает, что в этом году рынок фитнес-снеков, как и большинство отраслей, столкнулся со снижением потребительского спроса. Эксперт говорит, что за последние несколько лет на рынок фитнес-снеков вышло несколько новых игроков. Но в общей сложности в этом сегменте нет и десяти игроков с годовым оборотом более 1 млрд руб. каждый, добавляет он.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев