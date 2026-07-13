С известной долей конкуренции

В регионах, где пройдут выборы губернаторов, завершился этап выдвижения кандидатов. В этом году за восемь губернаторских кресел поборются 39 человек. Наиболее конкурентные кампании ожидаются в Белгородской области и Мордовии, где баллотируются сразу по шесть кандидатов, а также в Ульяновской области, чей губернатор-коммунист Алексей Русских будет противостоять депутату Госдумы от «Справедливой России» (СР) Марине Ким.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

13 июля завершился срок выдвижения кандидатов в губернаторы в Мордовии, Чечне и Тверской области. Ранее дедлайн уже истек в Ульяновской, Белгородской и Брянской областях, а также в Туве. Открытой процедура остается только в Пензенской области, где правом баллотироваться можно воспользоваться вплоть до 26 июля. Впрочем, основные кандидаты на должность там уже тоже определены.

За исключением Ульяновской области, которой руководит коммунист Алексей Русских, все действующие главы будут представлять «Единую Россию» (ЕР). Врио губернаторов Тверской, Брянской и Белгородской областей Виталий Королев, Егор Ковальчук и Александр Шуваев баллотируются впервые. На второй срок претендуют Владислав Ховалыг (Тува), Олег Мельниченко (Пензенская область) и Артем Здунов (Мордовия). Наконец, в Чечне на выборы вновь пойдет Рамзан Кадыров, который возглавляет республику с 2007 года.

Кампания в Чечне традиционно является самой малочисленной. Помимо господина Кадырова, там выдвинулись председатель региональной Общественной палаты Исмаил Денильханов (СР) и депутат парламента республики Халид Накаев (КПРФ). Больше всего выдвиженцев в Мордовии и Белгородской области — по шесть человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Губернатор Ульяновской области Алексей Русских Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Член комитета Госдумы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Ким Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Губернатор Ульяновской области Алексей Русских Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Член комитета Госдумы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Ким Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото

«Новые люди» оказались наименее активными среди парламентских партий и выдвинули кандидатов только в четырех регионах: в Туве, Мордовии, Брянской и Ульяновской областях. У партии еще есть время для выдвижения в Пензенской области, но в пресс-службе «Новых людей» заверили “Ъ”, что не будут этого делать. КПРФ и СР выдвинули кандидатов во всех возможных регионах, ЛДПР — везде, кроме Чечни.

В Ульяновской области основным станет соперничество коммуниста и эсера, поскольку единороссы не выставляют кандидатов против глав-оппозиционеров, назначенных президентом. СР здесь будет представлять депутат Госдумы Марина Ким. Там же баллотируется и наиболее узнаваемый либерал-демократ на этих выборах — экс-депутат Госдумы Сергей Маринин. Еще один депутат мог быть выдвинут в Тверской области: изначально коммунисты рассматривали в качестве своего кандидата там Олега Лебедева. Однако в итоге КПРФ выставила первого секретаря обкома Людмилу Воробьеву, которая в 2021 году набрала 20% голосов.

Всего пять кандидатов выдвинули непарламентские партии: по одному — «Зеленые» и «Родина», еще двух — Партия пенсионеров. От «Коммунистов России» на выборы в Тверской области выдвинулся председатель Сергей Малинкович.

Политолог Ростислав Туровский говорит, что губернаторские кампании в этом году носят «фоновый характер», поскольку оппозиция нигде на успех не рассчитывает и не хочет тратить значительные ресурсы: «Об этом свидетельствуют списки кандидатов, где преобладают малоизвестные политики или те, кто уже потерпел поражение на прошлых выборах». По мнению эксперта, чуть более сложной может оказаться кампания для коммуниста Алексея Русских. «Но и в этом случае все зависит от реальной активности Ким, которая включена в федеральную кампанию своей партии, что для нее гораздо важнее»,— объясняет господин Туровский. Он также не исключает, что КПРФ удастся навязать несколько более высокий уровень конкуренции в Брянской и Тверской областях, поскольку там губернаторами недавно стали «варяги», а кандидаты коммунистов — опытные местные политики.

Степан Мельчаков