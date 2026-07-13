Эксперты НИУ ВШЭ подсчитали потери России от ожирения

Экономические потери России от ожирения населения в 2023 году привели к потере 1,25 трлн руб., или 0,7% ВВП, подсчитали эксперты НИУ ВШЭ. Результаты их исследования опубликованы в свежем номере журнала «Вопросы экономики».

Авторы использовали официальные данные из нескольких источников, включая показатели смертности населения вследствие избыточного веса, структуру занятости, а также показатели ВВП России в 2023 году и его прогнозные значения. Они подсчитали, что совокупный объем непроизведенного ВВП из-за смертей, связанных с ожирением, достиг тогда 14% государственных расходов на здравоохранение.

Эксперты ВШЭ выявили диспропорцию во вкладе мужчин и женщин в экономические потери: на долю мужчин приходится около 73% всех потерь. Они объяснили это тем, что мужчины более экономически активны и чаще умирают в трудоспособном возрасте. Больше всего экономика страдает из-за преждевременного ухода из жизни людей 35–59 лет.

В 2026 году глава Минздрава Михаил Мурашко представил данные, согласно которым распространенность ожирения в России среди взрослого населения составляет почти 25%. При этом этот показатель среди мужчин составляет 20,6%, среди женщин — 27,4%. Общее число граждан с избыточным весом составило 40 млн человек.

Геор Габараев