Мэрия Тбилиси разрешила снести «Трубы Фуксаса» в парке Рике

Мэрия Тбилиси разрешила демонтировать «Трубы Фуксаса» — архитектурный объект в парке Рике. Об этом сообщает местный телеканал 1tv. Комплекс был построен в 2012 году по проекту итальянского архитектора Массимилиано Фуксаса.

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Площадь комплекса составляет 14,6 тыс. кв. м. Архитектурная студия Fuksas работала над созданием проекта шесть лет. Строительство обошлось более чем в 70 млн лари ($26,5 млн). Один из корпусов комплекса был спроектирован как концертный зал, второй — как выставочный центр.

Комплекс так и не был достроен. После вступления Кахи Каладзе в должность мэра Тбилиси объект приватизировали и выставили на торги по стартовой цене 96 млн лари ($36,3 млн). Аукцион проводили семь раз. В марте 2022 года «Трубы Фуксаса» купил бизнесмен Давид Хидашели за 10 млн лари ($3,8 млн). По условиям продажи предприниматель должен был в течение трех лет вложить деньги в создание музея вина, цифрового искусства и технологий, а также выставочных и конференц-залов. Однако комплекс продолжил пустовать.

В январе 2025 года на территории объекта произошел несчастный случай — погиб 16-летний подросток. В апреле того же года Давид Хидашели продал проект грузинской девелоперской компании Rike Dom LLC. В мае 2025 года правительство Грузии изменило назначение земельного участка, разрешив построить на его месте гостиницу.