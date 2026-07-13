ЕС не разорвал «контакт»

Евросоюз ввел санкции против юрлиц соцсети VK и мессенджера «Макс». Эксперты обсуждают, чем это грозит площадкам, но серьезных опасений не видят. На фоне попадания в санкционные списки котировки VK в моменте потеряли около 1,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Теперь перспективы возвращения приложений этих сервисов в AppStore можно считать еще более туманными, рассуждает партнер адвокатского бюро NSP Илья Рачков:

«Я думаю, что тот же Apple не будет спешить с возвращением этих приложений в свой магазин именно со ссылкой на то, что, по мнению Европейского союза, они участвуют в нарушении прав человека. В странах БРИКС в этом смысле более расслабленные регуляторы. В частности, в Китае есть свой WeChat. Я думаю, что страны договорятся о том, чтобы наши партнеры не давили «Макс» и VK.

Насчет перспективы оспорить эти санкции можно сказать, что российские юридические лица тоже подают иски в суд ЕС, чтобы выманить европейские органы из тени, и чтобы они объяснили, в чем конкретно VK и «Макс» нарушают права человека. То есть если суду Европейского союза покажется, что комиссия, например, не доказала нарушения, она может распорядиться о снятии санкций. Но к моменту, когда ты добежишь до решения суда, выяснится, что тебя уже опять включили в санкционный список, и надо начинать все сначала».

Введение санкций сразу против двух площадок, где еще разрешена реклама блогеров и брендов, может вызвать проблемы с контентом, считают эксперты.

Евросоюз, в отличие от США, очень редко прибегает к вторичным санкциям, однако владельцам европейских паспортов за связь с платформами грозит уголовная ответственность. Обладатели долгосрочных виз могут столкнуться с их аннулированием или отказом в выдаче в будущем, если будут замечены в рекламе VK или «Макс», считает юрист Дмитрий Дворецкий:

«Если говорить о блогерах или каких-то лицах, которые участвуют в рекламных кампаниях, продвигают всячески «Макс» и VK, вряд ли такое произойдет вообще когда-либо. Блокирующие санкции ЕС вводятся в рамках конкретного регламента, и он устанавливает очень широкие правила, которые в принципе запрещают любое взаимодействие с санкционным лицом до тех пор, пока такое взаимодействие прямо не разрешено лицензией. Суть этих ограничений в том, чтобы любые европейские лица прекратили любое взаимодействие с лицами, попавшими под рестрикции.

Если это взаимодействие допускается, ответственному за него европейскому лицу грозит уголовная ответственность.

Вид на жительство, любая долгосрочная виза, право на постоянное нахождение на территории Европейского союза не является тем документом, который обязывает такого человека соблюдать законодательство ЕС, находясь за его пределами. Однако это может, конечно, повлечь другие последствия, связанные с отзывом или отказом продления ВНЖ или визы. Я думаю, здесь последствия, конечно, негативные могут быть. Другой вопрос, конечно, будут ли миграционные органы, ответственные за принятие решения о выдаче или продлении ВНЖ, о выдаче визы, так глубоко копать? Ответ — вряд ли».

В пресс-службе VK сообщили “Ъ FM”, что санкции Евросоюза никак не влияют на работу приложений и сервисов. Такой же ответ дал представитель «Макса».

Никита Путятин, Юлия Савина