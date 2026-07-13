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Пострадавший при атаке ракет ВСУ на Волгоград переведен из реанимации

Один из пострадавших при ракетной атаке на Волгоград в ночь на 27 июня переведен из реанимации в профильное отделение. Второй раненый выписан домой в связи с улучшением состояния, сообщили в облздраве.

Фото: astrobl.ru

Фото: astrobl.ru

Ранее губернатор Андрей Бочаров сообщал, что во время атаки ракет пострадал один из заводов в Краснооктябрьском районе облцентра. С ранениями госпитализировали 11 человек, сейчас под наблюдением врачей остается только один.

Еще двое жителей в ту ночь погибли. Прощание с ними прошло 3 июля.

Нина Шевченко