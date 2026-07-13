Что происходит на глобальном и российском рынках, какие складываются тренды и какие действия предпринимать инвесторам, желательно от 1 млн руб. и более? Какую ликвидность генерирует российский Центробанк в условиях непростой ситуации, которая сложилась в финансовой системе?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Шпаковский, Коммерсантъ Фото: Александр Шпаковский, Коммерсантъ

Экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов: Если вы внимательно посмотрите на статистику, ежедневно публикуемую ЦБ, то невооруженным глазом заметите, что основной объем ликвидности предоставляет именно регулятор. В банковской системе средств явно не хватает. Без учета предоставленных Центробанком средств в системе около 4 трлн руб., что является незначительной величиной по сравнению с предыдущими периодами, ЦБ сгенерировал дополнительно 3,7 трлн руб. Банки взяли по различным операциям эти деньги. Объем ликвидности генерирует спрос на валюту, ослабляет российский рубль в некоторой части. Снижение рубля негативно влияет на рынок облигаций. Сложилась очень непростая ситуация, в которую вошел весь российский финансовый мир. От действий ЦБ зависит многое, и вот что они выберут, пока сложно сказать. Скорее всего, какой-то средний вариант, который будет стабилизировать рубль и российский фондовый рынок. Альтернатив нет.

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