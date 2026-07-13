Ученые Астраханского ГМУ запатентовали изделие для сложных операций на брюшине

Ученые Астраханского государственного медицинского университета разработали устройство для лечения пациентов с гигантскими вентральными грыжами и обширными эвентрациями. Изделие помогает уменьшить или полностью устранить дефект брюшной стенки во время операции. Аналогов на российском рынке пока нет, разработка уже запатентована, сообщили в пресс-службе вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Астраханский медуниверситет Фото: Астраханский медуниверситет

Авторами решения выступили профессор Михаил Топчиев, кандидат медицинских наук Андрей Топчиев и профессор Андрей Протасов. Толчком к созданию устройства послужили трудности при завершении операций на брюшной стенке с большими дефектами, пояснил Михаил Топчиев.

Изделие уже применяется в клинической практике не только в астраханских больницах, но также в Москве, Калмыкии и Казахстане. География использования расширяется, поскольку изобретение востребовано в ведущих медцентрах, уточнили в пресс-службе университета.

Нина Шевченко