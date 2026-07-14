Залив отчалил

За первую половину текущего года в Эмиратах не появилось ни одного нового российского бренда. Экспансию сдерживает обострением геополитической ситуации, рост операционных расходов, высокая конкуренция и усложнение условий для арендаторов, в частности, в Дубае. Новые бренды пока отложили планы по открытию, а уже присутствующие на этом рынке российские компании оптимизируют существующие торговые площади.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

По итогам января—июня на рынке ОАЭ не появилось ни одного нового российского бренда, следует из исследования Nikoliers, которое есть у “Ъ”. По итогам 2025 года здесь появилось всего десять новых российских марок, вдвое меньше год к году, в 2024 году их число также сократилось вдвое, отмечают в Nikoliers.

Текущее охлаждение интереса российских компаний к открытию новых точек в Дубае продиктовано эскалацией военного конфликта на Ближнем Востоке в начале года. Для большинства ритейлеров это стало поводом перенести выход на рынок ОАЭ на более благоприятный период, отмечает CEO сети кофеен «Дринкит» в Дубае Виталий Колесников. Из-за геополитической обстановки выручка многих ресторанов Дубая в марте упала на 60–80% год к году, подсчитал директор по развитию и брокериджу департамента управления недвижимостью Nikoliers Владимир Каликин.

Среди трудностей, с которыми могут столкнуться российские марки в этом регионе, основатель Zemskiy Group Владислав Земский называет высокую налоговую нагрузку, значительные операционные расходы, высокую конкуренцию и длительные административные процедуры. Эти факторы вынудили часть брендов покинуть рынок из-за существенных убытков, обращает внимание господин Земский. Маржинальность такого бизнеса снижает в том числе удорожание в связи напряженной геополитической ситуацией логистики и страхования грузов, говорит старший консультант департамента торговой недвижимости CMWP Владислава Брильян.

Кроме того, из-за дефицита свободных площадей в торговых центрах Дубая и жестких условий собственников таких помещений подыскать перспективную локацию довольно трудно, добавляет Владислава Брильян. При этом действующие арендные договоры, по ее словам, нередко содержат крайне обременительные условия, неисполнение которых может повлечь в том числе правовые последствия. В результате по итогам первой половины текущего года число заключенных договоров аренды в торгцентрах Дубая сократилось на 36% год к году, а количество сделок по продлению арендных договоров — на 42% год к году, по данным Владимира Каликина.

Ранее российские марки развивались на рынке ОАЭ довольно активно из-за роста потока туристов и релокантов из России. В то же время сейчас наблюдается отток части экспатов из Дубая, что трансформирует покупательское поведение, считает Владислава Брильян.

Тем временем акцент уже вышедших на рынок Эмиратов российских брендов смещается с активной экспансии на удержание и оптимизацию занятых позиций, отмечает Владимир Каликин. Однако новые точки уже присутствующих на этом рынке сетей по-прежнему продолжают расширяться: например, в этом году ресторанный холдинг Tigrus открыл свой пятый ресторан Shvili в торгцентре Circle Mall в Дубае, сеть Dodo Brands запустила новые точки Dodo Pizza и Drinkit. В парфюмерной сети «Золотое яблоко» сообщили “Ъ”, что компания также фокусируется на развитии электронной коммерции в Эмиратах. По данным господина Каликина, всего на текущий момент в ОАЭ действует 78 российских брендов.

София Мешкова, Дарья Андрианова