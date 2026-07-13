Собянин предложил перенести платежи регионов по бюджетным кредитам
Мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий комиссию Госсовета по направлению «Государственное и муниципальное управление», предложил перенести сроки выплат платежей регионов по бюджетным кредитам. По его словам, ситуация с бюджетом в регионах сложная, доходы формируются неравномерно, у некоторых регионов бюджеты дефицитные.
Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ
«Ранее правительство с помощью бюджетных кредитов перекрывало эти проблемы для того, чтобы регионы могли стабильно выстраивать свою бюджетную политику, включая выполнение национальных проектов, инвестиционных проектов, развитие промышленности, экономики и так далее», — сказал Сергей Собянин на встрече с врио губернатора Белгородской области Александром Шуваевым и врио губернатора Тверской области Виталием Королевым.
«Сегодня это является проблемой и для федерального бюджета, поэтому мы с правительством обсуждаем вопрос о переносе сроков возврата бюджетных кредитов, которые есть в регионах. Это в общей сумме где-то около 300 млрд руб. на три года. Конечно, необходимо будет выходить для этого решения на уровень президента. Я думаю, что этот вопрос будет в недалеком будущем обсуждаться», — добавил господин Собянин.
Инициатива о переносе сроков выплат по бюджетным кредитам предлагается в контексте общей федеральной политики по снижению долговой нагрузки на регионы. Ранее правительство России уже утверждало распоряжения о списании задолженности по бюджетным кредитам для многих регионов, включая Краснодарский край, Башкортостан, Татарстан, Курскую, Липецкую, Белгородскую и Воронежскую области. Общий объём списаний за 2024 год оценивается в 160 млрд рублей, а в период 2025–2029 годов планируется списать до 1,1 трлн рублей.
Программы списания долгов предусматривают условия: половина высвобожденных средств должна быть направлена на проекты в сфере ЖКХ, а вторая половина — на расселение аварийного жилья, инвестиционные проекты, развитие региональных фондов промышленности, обновление общественного транспорта и другие значимые направления. Для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью, которых насчитывается 31, существует особый порядок, позволяющий использовать средства на национальные проекты и расходы, связанные с военной операцией. Одновременно Минфин и другие ведомства призывают регионы к ответственной политике заимствований, поскольку рост расходов в большинстве регионов опережает доходы.