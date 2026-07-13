В Литве будут проверять иностранцев на полиграфе перед выдачей ВНЖ

Сейм (парламент) Литвы поддержал включение иностранцев в список лиц, от которых могут потребовать прохождения полиграфа при рассмотрении заявок на выдачу вида на жительство. Проверка будет проводиться в случае опасений властей, что иностранец представляет угрозу национальной безопасности.

За принятие меры проголосовал 81 депутат, против — четверо. Еще 14 воздержались, сообщает LRT. Раньше проверка предусматривалась только для государственных служащих, военнослужащих или сотрудников некоторых учреждений, которые запрашивали допуск к секретной информации.

Заместитель министра национальной обороны Литвы Каролис Алекса объяснил необходимость меры «геополитической ситуацией, активизацией деятельности разведывательных служб враждебных государств и ростом числа случаев вербовки». Если человек откажется от полиграфа, ему не выдадут ВНЖ или допуск к секретной информации.