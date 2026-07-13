В Литве будут проверять иностранцев на полиграфе перед выдачей ВНЖ
Сейм (парламент) Литвы поддержал включение иностранцев в список лиц, от которых могут потребовать прохождения полиграфа при рассмотрении заявок на выдачу вида на жительство. Проверка будет проводиться в случае опасений властей, что иностранец представляет угрозу национальной безопасности.
За принятие меры проголосовал 81 депутат, против — четверо. Еще 14 воздержались, сообщает LRT. Раньше проверка предусматривалась только для государственных служащих, военнослужащих или сотрудников некоторых учреждений, которые запрашивали допуск к секретной информации.
Заместитель министра национальной обороны Литвы Каролис Алекса объяснил необходимость меры «геополитической ситуацией, активизацией деятельности разведывательных служб враждебных государств и ростом числа случаев вербовки». Если человек откажется от полиграфа, ему не выдадут ВНЖ или допуск к секретной информации.
Ужесточение проверки иностранцев на полиграфе в Литве является частью более широкой тенденции по усилению миграционной политики, особенно в отношении граждан России и Белоруссии. Ранее Сейм Литвы принимал ряд ограничительных мер: в марте 2023 года был одобрен в первом чтении законопроект, запрещающий россиянам и белорусам подавать заявления на гражданство и приобретать недвижимость, а в апреле 2023 года парламент ввел запрет на покупку недвижимости для россиян.
Эти меры объяснялись в Литве опасениями за национальную безопасность, учитывая возросшее количество россиян, прибывающих в страну после начала военной операции на Украине. Однако президент Литвы Гитанас Науседа требовал ещё более жестких мер, выступая за равные ограничения как для россиян, так и для белорусов, хотя Сейм отклонил его вето. Другие страны Балтии, такие как Латвия, также ужесточили миграционную политику, требуя от россиян знания латышского языка для получения ВНЖ, что также было мотивировано вопросами национальной безопасности и влиянием геополитической ситуации в Балтийском регионе.