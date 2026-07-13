Минпросвещения опровергло претензии к «бежевым мамам» и «мармеладным червячкам»
В Минпросвещения заявили, что не разрабатывали и не утверждали официальные документы, «содержащие рекомендации по конкретным видам продуктов питания или цвету одежды для детей». Так в министерстве отреагировали на публикации со ссылкой на ведомственные документы.
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
В частности, «РИА Новости» публиковало сообщения со ссылкой на письма министерства регионам. Среди прочего утверждалось, что чиновники считают опасными желания детей попробовать мармелад в виде червей, а также что тренд "бежевых мам" может негативно сказаться на развитии ребенка.
«Приписываемые министерству инициативы являются некорректной интерпретацией либо недостоверной информацией», — заявили в ведомстве.
Там подчеркнули, что «сфера компетенции» министерства включает в себя разработку образовательных стандартов и методических рекомендаций по воспитательной работе. В частности, ведомство занимается вопросами «формирования личности ребенка, его социализации, патриотического воспитания». «Что касается тематики здорового питания, гигиенических норм или рекомендаций по внешнему виду, то данные вопросы находятся в ведении профильных ведомств», — добавили в Минпросвещения.
Случаи, когда информация или инициативы, приписываемые Минпросвещения, оказываются некорректной интерпретацией либо недостоверными сведениями, не единичны. Ранее министерство сталкивалось с фейковыми письмами, направлявшимися в школы Кубани, где требовали личные данные учащихся и их родителей. Также были созданы фейковые каналы в социальных сетях, выдающие себя за официальные источники ведомства, с целью сбора конфиденциальных данных и распространения ложной информации. В Ульяновской области ЦУР разоблачил фейковый приказ регионального минпросвещения, касающийся вопросов безопасности населения.
Подобные ложные сообщения часто используются для сбора данных или финансового обмана, и министерство на этот счет уже акцентировало внимание на необходимости проверки официальных источников для получения достоверной информации. В самой сфере компетенции Минпросвещения лежит разработка образовательных стандартов, методических рекомендаций по воспитательной работе, а также вопросы формирования личности ребенка, его социализации и патриотического воспитания. Вопросы, связанные со здоровым питанием, гигиеническими нормами или рекомендациями по внешнему виду, как правило, находятся в ведении профильных ведомств.