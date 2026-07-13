Минпросвещения опровергло претензии к «бежевым мамам» и «мармеладным червячкам»

В Минпросвещения заявили, что не разрабатывали и не утверждали официальные документы, «содержащие рекомендации по конкретным видам продуктов питания или цвету одежды для детей». Так в министерстве отреагировали на публикации со ссылкой на ведомственные документы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В частности, «РИА Новости» публиковало сообщения со ссылкой на письма министерства регионам. Среди прочего утверждалось, что чиновники считают опасными желания детей попробовать мармелад в виде червей, а также что тренд "бежевых мам" может негативно сказаться на развитии ребенка.

«Приписываемые министерству инициативы являются некорректной интерпретацией либо недостоверной информацией», — заявили в ведомстве.

Там подчеркнули, что «сфера компетенции» министерства включает в себя разработку образовательных стандартов и методических рекомендаций по воспитательной работе. В частности, ведомство занимается вопросами «формирования личности ребенка, его социализации, патриотического воспитания». «Что касается тематики здорового питания, гигиенических норм или рекомендаций по внешнему виду, то данные вопросы находятся в ведении профильных ведомств», — добавили в Минпросвещения.