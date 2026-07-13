«Без жестких решений не обойтись»

Киев потерял влиятельного сторонника. Как отмечает Bloomberg, Линдси Грэм, благодаря влиянию на президента, имел хорошую возможность донести украинскую позицию непосредственно до Дональда Трампа. Сенатор-республиканец, которого называли классическим американским ястребом, скоропостижно скончался в минувшую субботу на 72-м году жизни. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что позиция США существенно не изменится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

По предварительным данным, причиной смерти Линдси Грэма стало «расслоение аорты вследствие атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания». Поскольку скончался он внезапно по возвращении из Киева, а до этого на здоровье не жаловался, выглядел бодро, к тому же на утро у него был запланирован эфир по результатам поездки, соответственно, появились подозрения и конспирологические версии. Мол, все это произошло не просто так. На сегодняшний день ничего такого не подтверждается.

Как бы то ни было, можно в очередной раз сказать, что эпоха не ушла окончательно. Однако фундамент той самой старой Америки, где были политики-ястребы и голуби, так или иначе становится историей. Линдси Грэм последовательно поддерживал Украину, Израиль, выступал против Ирана. Главный смысл в том, что это была его принципиальная позиция, не продиктованная какими-либо лоббистскими и другими интересами. В этом и есть отличие от того, что происходит сегодня. В России Линдси Грэм объявлен ярым русофобом, внесен в список «террористов и экстремистов», въезд в страну ему был запрещен.

Дональд Трамп, который до сих пор считается в Москве прагматичным лидером, который, несмотря ни на что, стремится к миру, потерял близкого соратника. Есть информация, что сенатор имел большое влияние на нынешнего президента. В первую очередь это касается тех самых непростых решений, в том числе в отношении Ирана, России, Китая, Венесуэлы. Правда, нужно учитывать, что на Дональда Трампа влияют и другие, скажем так, «крылья» его окружения: это и изоляционисты, для которых приоритет — внутренние проблемы Соединенных Штатов, и сторонники прагматичных сделок — зять Джаред Кушнер и друг Стивен Уиткофф.

Теперь что касается того, что дальше. Как было сказано выше, эпоха не ушла — найдутся другие ястребы, а также жестко-умеренные. К таковым, в частности, причисляют нынешнего государственного секретаря Марко Рубио. Все очень просто: если Америка хочет оставаться лидером — причем единоличным — без жестких решений не обойтись. По-другому просто невозможно. Поделить мир на двоих, на троих или на четверых не получится. Линдси Грэм это прекрасно понимал, и у него был политический опыт на сей счет. Поэтому он жестко критиковал демократов-миротворцев, включая Барака Обаму.

Наверное, нельзя сказать, что Дональд Трамп остается в одиночестве, но ему будет явно сложнее, потому что «крылья» в собственном окружении необходимо уравновешивать — это закон большой политики, система сдержек и противовесов. Есть ястребы, голуби, умеренные и тому подобные. Когда одно из «крыльев» имеет преимущество над другим, это не совсем хорошо для действующего лидера.

Дмитрий Дризе