Цена на Brent превысила $80 за баррель после заявления Трампа о блокаде иранских портов
Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на ICE Futures к 17:38 мск подорожали на $3,43 (4,51%) — до $79,44 за баррель. Котировки впервые почти за месяц превышали $80. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI на NYMEX прибавили $3,18 (4,45%), до $74,59 за баррель.
Несколько часов назад президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social написал, что возобновляет блокаду иранских портов. Ормузский пролив, по его словам, останется открытым для всех стран, кроме Ирана. США намерены выступать гарантом судоходства в проливе за плату — 20% от стоимости перевозимых грузов.
12 июля вооруженные силы США нанесли удары по территории Ирана. В ответ 13 июля Корпус стражей исламской революции Ирана атаковал объекты США в Иордании, Кувейте и Бахрейне. Иран объявил Ормузский пролив закрытым «до дальнейшего уведомления» и пообещал продолжить ответные операции.
Заявление президента США Дональда Трампа о возобновлении блокады иранских портов и намерении брать плату за судоходство в Ормузском проливе уже приводило к аналогичным последствиям для мировых цен на нефть. Ранее, после аналогичных заявлений Трампа, стоимость Brent повышалась до $78,15 за баррель, а также до $105,33 за баррель после отказа Трампа от мирного плана Ирана. США уже вводили военно-морскую блокаду Ормузского пролива, что приводило к скачкам цен на нефть и прогнозам о нехватке топлива.
Геополитические конфликты на Ближнем Востоке, особенно связанные с Ираном и Ормузским проливом, традиционно оказывают значительное влияние на мировые цены на нефть. Через Ормузский пролив проходит около 20% мировых поставок нефти и СПГ. В прошлом Иран неоднократно угрожал перекрыть пролив в ответ на действия США или Израиля, что каждый раз вызывало резкий рост котировок, иногда до $100 и даже $112 за баррель. Однако полная блокировка пролива представляется маловероятной из-за того, что маршрут также крайне важен для экспорта иранской нефти, большая часть которой идет в Китай.