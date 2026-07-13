Цена на Brent превысила $80 за баррель после заявления Трампа о блокаде иранских портов

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на ICE Futures к 17:38 мск подорожали на $3,43 (4,51%) — до $79,44 за баррель. Котировки впервые почти за месяц превышали $80. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI на NYMEX прибавили $3,18 (4,45%), до $74,59 за баррель.

Несколько часов назад президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social написал, что возобновляет блокаду иранских портов. Ормузский пролив, по его словам, останется открытым для всех стран, кроме Ирана. США намерены выступать гарантом судоходства в проливе за плату — 20% от стоимости перевозимых грузов.

12 июля вооруженные силы США нанесли удары по территории Ирана. В ответ 13 июля Корпус стражей исламской революции Ирана атаковал объекты США в Иордании, Кувейте и Бахрейне. Иран объявил Ормузский пролив закрытым «до дальнейшего уведомления» и пообещал продолжить ответные операции.