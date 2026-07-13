Бывшего капитана сборной РФ по хоккею Александра Хованова будут судить в Вольске

Дело бывшего капитана юношеской сборной России по хоккею Александра Хованова рассмотрят в Саратовской области. Информацию опубликовали в картотеке Вольского районного суда.

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26-летнему уроженцу Вольска предъявляют обвинение в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Первое заседание назначили на 14 июля. Дело рассмотрит судья Дмитрий Лештаев.

В полицию обратились родители юных хоккеистов из разных городов Саратовской области. По словам потерпевших, фигурант собрал деньги на спортивные формы, которые взялся привезти из Финляндии. Спустя год обещание осталось невыполненным, а деньги родителям Хованов не вернул, пишет издание «Вольск-ру».

Александр Хованов в 15 лет, будучи капитаном юношеской сборной РФ, взял бронзу на II Зимних юношеских Олимпийских играх. Затем спортсмен привез серебро молодежного чемпионата мира. В 2018 году хоккеиста пригласили в американский клуб «Миннесота Уайлд». Позднее он вернулся и продолжил играть за клубы в России и Белоруссии («Металлург-Жлобин»). В начале карьеры играл за татарстанские команды.

В октябре 2025 года форварда пригласили во французский «Англет». Когда стало известно о возможных преступлениях Хованова, клуб расторг контракт. Хоккеист вернулся в Вольск.

Дарья Васенина