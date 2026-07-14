Покупатели не потянули металл

Поставки российского алюминия в Южную Корею и Китай с начала года сократились на 15–17% год к году. Причина — рост цен из-за конфликта на Ближнем Востоке, повлиявшего на спрос части покупателей. Сокращает закупки и Япония, где премии на металл обновляют максимумы с 2014 года. Аналитики отмечают, что нарастить объемы экспорта мешают логистика, контрактная инерция и торговые ограничения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Россия сократила экспорт первичного алюминия в Китай и Южную Корею по итогам первых пяти месяцев 2026 года на 17% и 15% год к году соответственно, говорится в обзоре аналитиков Совкомбанка. Как следует из их данных, объем поставок за этот период в Китай составил около 850 тыс. тонн, в Южную Корею — примерно 170 тыс. тонн.

В Совкомбанке объясняют это ростом цен в результате конфликта на Ближнем Востоке. Как говорится в обзоре, в 2026 году средняя стоимость первичного алюминия, поставляемого в Южную Корею, выросла на 25%, до $3,5 тыс. за тонну. На китайском рынке цены увеличились на 48%, до $3,4 тыс. за тонну. Дополнительным фактором сокращения поставок стало развитие в КНР производства вторичного алюминия, замещающего первичный, говорится в обзоре.

Стоимость алюминия в мире начала расти из-за перекрытия Ормузского пролива и повреждений заводов на Ближнем Востоке. На долю региона приходится 8–9% мирового производства первичного алюминия. Как сообщал Международный институт алюминия (IAI), в апреле выпуск в странах Персидского залива сократился на 26,7% к марту, до 10,9 тыс. тонн в сутки. Относительно уровня, который был до конфликта, производство упало на 38%. На Лондонской бирже металлов (LME) в начале июня стоимость трехмесячного контракта на алюминий достигала $3,75 тыс., максимума с 2022 года. Затем цены скорректировались, снизившись до $3,13 тыс. тонн на 10 июля.

Аналитик отдела публичного анализа акций Совкомбанка Игорь Панарин говорит, что потенциально выпадающие объемы металла могут быть перенаправлены на рынок Японии. «Японские покупатели прямо заявили о готовности платить премию к цене LME. Это делает японский рынок одним из наиболее привлекательных направлений для переориентации части российского экспорта»,— поясняет он. По оценкам Platts, премия на импортный первичный алюминий в основных японских портах в третьем квартале 2026 года достигла $395 за тонну. Это на 11,9–12,9% больше, чем во втором квартале, и самый высокий показатель с 2014 года.

Собеседник “Ъ” на рынке отмечает, что высокая цена алюминия действительно один из триггеров спроса, как и растущая инфляция, но это относится к любому рынку, в том числе и японскому. По его словам, Япония за пять месяцев 2026 года снизила импорт необработанного алюминия на 12% год к году и доля России в поставках сохраняется на уровне 3%. S&P Global со ссылкой на участников рынка отмечает, что спрос на металл в Азии, особенно в Японии, со стороны конечных потребителей существенно не растет.

Младший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Олег Емельченков замечает, что для российского экспорта алюминия конфликт на Ближнем Востоке создает специфическое окно возможностей, которое касается скорее ценовой конъюнктуры, нежели физических объемов. По его словам, быстро и существенно нарастить экспорт России мешают логистика, контрактная инерция и ограничения на отдельных рынках.

По прогнозам Kept, во втором—четвертом кварталах стоимость алюминия на LME составит $3,3–3,7 тыс. за тонну в зависимости от развития ситуации на Ближнем Востоке. Аналитики S&P Global в обзоре от 6 июля сообщали, что алюминиевые заводы на Ближнем Востоке по-прежнему работают ниже нормального уровня и сроки восстановления производства и экспорта остаются неопределенными. Борис Копейкин, главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина, говорит, что если ранее участники рынка ожидали снижения цен ниже $3 тыс. за тонну в течение двух-трех кварталов, то эскалация в Ормузском проливе заставила пересмотреть эти прогнозы.

Полина Трифонова