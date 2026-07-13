Страны Европы создадут с Украиной коалицию по противоракетной обороне

Лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Великобритании договорились создать с Украиной коалицию по противоракетной обороне. Это следует из совместного заявления, опубликованного на сайте Елисейского дворца.

«Объединяя нашу оборонно-промышленную базу, наши изыскания и наш практический опыт, мы стремимся создать совместный потенциал противоракетной обороны в Европе»,— указано в заявлении. Европейские страны намерены использовать опыт Украины в сфере ПВО.

В документе подчеркивается, что проект носит «исключительно оборонительный» характер — страны коалиции будут заниматься научно-исследовательскими и конструкторскими работами. Коалиция открыта для вступления других стран.