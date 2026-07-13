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Страны Европы создадут с Украиной коалицию по противоракетной обороне

Лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Великобритании договорились создать с Украиной коалицию по противоракетной обороне. Это следует из совместного заявления, опубликованного на сайте Елисейского дворца.

«Объединяя нашу оборонно-промышленную базу, наши изыскания и наш практический опыт, мы стремимся создать совместный потенциал противоракетной обороны в Европе»,— указано в заявлении. Европейские страны намерены использовать опыт Украины в сфере ПВО.

В документе подчеркивается, что проект носит «исключительно оборонительный» характер — страны коалиции будут заниматься научно-исследовательскими и конструкторскими работами. Коалиция открыта для вступления других стран.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Инициатива по созданию европейской противоракетной обороны обсуждается не первый год; канцлер Германии Олаф Шольц предложил проект общеевропейского щита Sky Shield ещё в августе 2022 года. К этой инициативе присоединились 17 стран, однако некоторые государства, например, Франция, Италия и Польша, изначально отнеслись к ней скептически. Франция, в частности, выступала за использование региональных производителей, а не израильских и американских систем.

Данное соглашение является продолжением усилий по укреплению европейской обороны, которые активизировались на фоне событий в Украине. Европейские страны хотят взять на себя больше ответственности за собственную безопасность, особенно после того, как бывший президент США Дональд Трамп призвал союзников увеличить расходы на оборону и выразил сомнения в дальнейшей поддержке США.

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