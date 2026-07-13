В Судане главу повстанцев приговорили к смертной казни за геноцид

В Судане суд по делам терроризма заочно приговорил главу повстанческого движения «Силы быстрого реагирования» (СБР) Мухаммеда Хамдана Дагало к смертной казни. Его признали виновным в военных преступлениях и геноциде при взятии города Эль-Генейна, сообщает издание Sudan Tribune.

Вместе с Дагало смертные приговоры получили еще 15 человек, в том числе два его брата. Суд обратился в Интерпол для задержания осужденных, а также постановил конфисковать имущество СБР. Дело связано с атакой на город Эль-Генейна в штате Западный Дарфур в 2023 году, в результате чего погибли около 15 тыс. представителей народности масалит. Среди погибших — губернатор штата Хамис Абдалла Абакар.

Суд постановил, что Мухаммед Дагало ответственен за планирование и осуществление нападений на мирных жителей, разрушение и разграбление имущества, обстрел жилых кварталов и гражданских объектов. Его брат и заместитель, по версии суда, также участвовал в планировании операций, осаде города и насильственном перемещении жителей.

Гражданская война в Судане продолжается с апреля 2023 года. Тогда в Хартуме начались вооруженные столкновения между регулярной армией во главе с Абделем Фаттахом аль-Бурханом и СБР Мухаммеда Дагало. По данным ООН, в результате конфликта погибли около 150 тыс. человек и около 12 млн человек были вынуждены покинуть места жительства. В докладе Управления ООН по правам человека утверждается, что военные преступления совершают как СБР, так и регулярная армия.