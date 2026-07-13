В Судане главу повстанцев приговорили к смертной казни за геноцид
В Судане суд по делам терроризма заочно приговорил главу повстанческого движения «Силы быстрого реагирования» (СБР) Мухаммеда Хамдана Дагало к смертной казни. Его признали виновным в военных преступлениях и геноциде при взятии города Эль-Генейна, сообщает издание Sudan Tribune.
Вместе с Дагало смертные приговоры получили еще 15 человек, в том числе два его брата. Суд обратился в Интерпол для задержания осужденных, а также постановил конфисковать имущество СБР. Дело связано с атакой на город Эль-Генейна в штате Западный Дарфур в 2023 году, в результате чего погибли около 15 тыс. представителей народности масалит. Среди погибших — губернатор штата Хамис Абдалла Абакар.
Суд постановил, что Мухаммед Дагало ответственен за планирование и осуществление нападений на мирных жителей, разрушение и разграбление имущества, обстрел жилых кварталов и гражданских объектов. Его брат и заместитель, по версии суда, также участвовал в планировании операций, осаде города и насильственном перемещении жителей.
Гражданская война в Судане продолжается с апреля 2023 года. Тогда в Хартуме начались вооруженные столкновения между регулярной армией во главе с Абделем Фаттахом аль-Бурханом и СБР Мухаммеда Дагало. По данным ООН, в результате конфликта погибли около 150 тыс. человек и около 12 млн человек были вынуждены покинуть места жительства. В докладе Управления ООН по правам человека утверждается, что военные преступления совершают как СБР, так и регулярная армия.
Мухаммед Хамдан Дагало, глава повстанческого движения «Силы быстрого реагирования» (СБР), наряду с Абделем Фаттахом аль-Бурханом, ранее также обвинялся в нарушениях прав человека в ходе конфликта в Дарфуре в начале 2000-х и во время разгона гражданской оппозиции в 2019 году. При этом гражданская война в Судане, текущая фаза которой длится с апреля 2023 года, является результатом давних разногласий между аль-Бурханом и Дагало, в том числе по поводу сроков интеграции СБР в регулярную армию и вопроса о том, кто будет главнокомандующим.
ООН и другие международные организации неоднократно реагировали на конфликт в Судане. Уже в декабре 2023 года представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Судане сообщал, что боевые действия привели к гибели более 12 тыс. и ранению более 33 тыс. человек, а также к гуманитарному кризису. В октябре 2025 года падение Эль-Фашира, ключевого логистического узла в Дарфуре, под контроль СБР генсек ООН Антониу Гутерриш осудил как связанные с «нападениями на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, а также гендерным насилием, нападениями на этнической почве и жестоким обращением». Сообщения о массовых расправах в Эль-Фашере вызвали обеспокоенность Саудовской Аравии.
Контроль над регионом Дарфур, включая Эль-Фашир, значим для СБР, так как это облегчает логистику поставок вооружения, горюче-смазочных материалов и переброску боевых подразделений. Согласно оценкам, к октябрю 2025 года СБР контролировали около трети страны и важнейшие транспортные артерии, что давало им значительный рычаг давления на противоположный лагерь. Бывший премьер-министр Судана Абдалла Хамдок предупреждал, что гражданская война может превратить страну в «плодородную почву для джихадистов», угрожая региональной стабильности Африканского Рога.