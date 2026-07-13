Структура Fix Price выкупила 93,9 млн акций материнской компании на втором этапе buyback

Составлено ИИ-Ассистентъ

Практика обратного выкупа акций (buyback) для формирования мотивационных программ сотрудников широко распространена среди российских компаний. Помимо Fix Price, акции для мотивации персонала активно выкупают «Софтлайн», «ВУШ Холдинг», группа «Астра», Сбербанк, Globaltruck и «Инарктика». На западных рынках buyback чаще используется для повышения акционерной стоимости за счет сокращения акций в обращении.

Программы buyback стали особенно актуальны после редомициляции многих компаний, когда после перерегистрации в российскую юрисдикцию возникает давление на котировки из-за возможности инвесторов продать ранее заблокированные акции. Выкуп помогает сгладить это движение. Однако, по мнению экспертов, для заметной переоценки акций buyback должен быть более активным, чем просто поддержание котировок, и сопровождаться хорошими финансовыми результатами компании.