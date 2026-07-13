Объединяй и властвуй

Распад Советского Союза в 1991 году стал поворотным моментом для республик Южного Кавказа — Азербайджана, Армении и Грузии. В этом году исполняется 35 лет с момента обретения ими независимости. Каждое из этих государств прошло уникальный путь построения государственности и выстраивания отношений с Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Южный Кавказ — один из самых сложных и одновременно стратегически значимых регионов Евразии. Здесь пересекаются интересы крупных держав, сталкиваются разные политические векторы, а исторические противоречия нередко накладываются на современную повестку. Тем не менее в этих непростых условиях Россия продолжает играть роль стабилизирующего и объединяющего фактора — прежде всего, через экономические проекты и прагматичное сотрудничество с ключевыми странами региона: Арменией, Азербайджаном и Грузией.

Важны также и акценты в политической области и сфере безопасности. Так, Москва последовательно поддерживает нормализацию армяно-азербайджанских отношений, в подготовительном этапе к которой российская сторона сыграла ключевую роль. Россия также рассматривает формат Консультативной региональной платформы «3+3» как основу для урегулирования и площадку для снижения конфликтности и формирования архитектуры сотрудничества в регионе на основе принципа «региональной ответственности». Этот принцип означает, что вопросы безопасности, стабильности и развития Южного Кавказа должны решаться, прежде всего, самими странами региона и их ближайшими соседями (Россия, Турция, Иран), а не внешними игроками.

С Арменией, несмотря на ряд сложностей в двусторонних отношениях, Россию связывают не только союзнические отношения в рамках ОДКБ (Ереван по-прежнему остается членом объединения, хотя и объявил о «заморозке» своего участия в деятельности этой структуры) и ЕАЭС, но и масштабные инфраструктурные и энергетические проекты.

Ереван является полноценным участником Евразийского экономического союза, что обеспечивает ему доступ к общему рынку и упрощает трансграничные потоки товаров и рабочей силы. Важную роль играет и сотрудничество в энергетике: армянская АЭС функционирует при технической поддержке российских специалистов, а поставки газа и нефтепродуктов формируют устойчивую основу для работы промышленности и ЖКХ. Кроме того, российские инвестиции активно присутствуют в телекоммуникациях, банковском секторе и строительстве, укрепляя экономическую связность региона.

С Азербайджаном, где также в определенный период имела место политическая напряженность (сейчас эта кризисная точка, по заявлениям официальных лиц двух стран, пройдена), у России выстроен прагматичный диалог, ориентированный на взаимную выгоду. Несмотря на разные внешнеполитические акценты, обе страны заинтересованы в развитии транспортных коридоров и логистических цепочек. Проект международного транспортного коридора «Север—Юг» представляет собой один из ключевых элементов этого взаимодействия, позволяя наращивать грузопоток между Россией, Азербайджаном, Ираном и далее к южным морям. Параллельно развивается сотрудничество в нефтегазовой сфере, машиностроении и сельском хозяйстве. Инвестиционное партнерство охватывает как крупные промышленные проекты, так и совместные предприятия в перерабатывающей отрасли. Все это делает экономические связи устойчивыми даже в периоды политической турбулентности.

Отношения с Грузией, хотя и лишены дипломатических связей на высшем уровне, сохраняют выраженную экономическую направленность. Торговля между странами продолжает расти, а российский рынок остается одним из важнейших для грузинского экспорта.

В первую очередь речь идет о винах, минеральной воде, фруктах и сельхозпродукции. В свою очередь, Россия поставляет в Грузию энергоносители, зерно и промышленные товары. Существенную роль играют денежные переводы от граждан Грузии, работающих в России, а также туристический поток: российские туристы остаются одними из самых многочисленных гостей в Грузии. Такой «народный» и хозяйственный обмен работает как самостоятельный стабилизирующий фактор, поддерживая взаимозависимость и создавая стимулы для сохранения каналов взаимодействия.

Важным элементом объединяющей роли России на Южном Кавказе остается транспортная и логистическая инфраструктура. Железные дороги, автомобильные трассы, трубопроводы и линии электропередачи, исторически сформированные как единая система, продолжают связывать страны региона. Их эксплуатация и модернизация требуют координации, и именно Россия зачастую выступает площадкой для технических консультаций и совместных решений. Кроме того, русский язык, сохраняющий статус языка межнационального общения, остается важным инструментом для деловых, научных и культурных контактов между странами региона.

Таким образом, несмотря на сложную геополитическую обстановку и претерпевшую изменения конфигурацию сил на Южном Кавказе, Россия остается важным звеном, которое удерживает экономические и инфраструктурные связи региона в единой системе.

Союзнические проекты с Арменией, прагматичное партнерство с Азербайджаном и устойчивые хозяйственные контакты с Грузией формируют многослойную сеть взаимозависимостей. Именно эта сеть, основанная на реальных общих интересах безопасности, бизнеса, энергетики, транспорта и торговли, позволяет региону сохранять определенную устойчивость и находить точки соприкосновения даже в условиях политических разногласий.

В ближайшее время в Российском совете по международным делам (РСМД) выйдет доклад «35 лет независимого развития: итоги и перспективы для государств Южного Кавказа», авторы которого детально проанализировали как общерегиональные процессы, в рамках которых каждая из республик Южного Кавказа проходила свой путь к независимости, так и внутригосударственные процессы в этих странах и эволюцию развития их отношений с Россией.

Милан Лазович, программный менеджер Российского совета по международным делам