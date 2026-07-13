Минтруд: половина всех вакансий приходится на рабочие специальности

Почти половина из 1,9 млн вакансий на госпортале «Работа России» приходится на рабочие специальности, заявил глава Минтруда Антон Котятков. По его словам, до 2032 года ведомство рассчитывает привлечь в рабочие профессии еще порядка 3 млн человек, передает «Интерфакс».

В начале июля господин Котятков говорил, что российский рынок труда нуждается в специалистах рабочих профессий. Наиболее востребованными он назвал средний медицинский персонал, врачей, инженеров и электромонтеров. Министр также добавил, что именно по этим направлениям зафиксирован самый высокий запрос со стороны работодателей.

Согласно исследованию сервиса по поиску работы hh.ru, по итогам 2025 года для рабочих специальностей было открыто более 2,3 млн вакансий. Это почти каждая четвертая вакансия. По данным hh.ru, к концу года компании разместили более 63,5 тыс. вакансий для поваров, пекарей и кондитеров. Около 49 тыс. вакансий пришлось на администраторов. Для представителей сферы общепита — официантов, барменов и бариста появилось 35,2 тыс. вакансий.