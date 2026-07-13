Минтруд: половина всех вакансий приходится на рабочие специальности
Почти половина из 1,9 млн вакансий на госпортале «Работа России» приходится на рабочие специальности, заявил глава Минтруда Антон Котятков. По его словам, до 2032 года ведомство рассчитывает привлечь в рабочие профессии еще порядка 3 млн человек, передает «Интерфакс».
В начале июля господин Котятков говорил, что российский рынок труда нуждается в специалистах рабочих профессий. Наиболее востребованными он назвал средний медицинский персонал, врачей, инженеров и электромонтеров. Министр также добавил, что именно по этим направлениям зафиксирован самый высокий запрос со стороны работодателей.
Согласно исследованию сервиса по поиску работы hh.ru, по итогам 2025 года для рабочих специальностей было открыто более 2,3 млн вакансий. Это почти каждая четвертая вакансия. По данным hh.ru, к концу года компании разместили более 63,5 тыс. вакансий для поваров, пекарей и кондитеров. Около 49 тыс. вакансий пришлось на администраторов. Для представителей сферы общепита — официантов, барменов и бариста появилось 35,2 тыс. вакансий.
Проблема дефицита рабочих кадров на рынке труда России является долгосрочной. Общая потребность экономики РФ в кадрах к 2030 году составит 74,3 млн человек, что на 3,1 млн больше, чем в 2022 году. Однако большая часть роста спроса на работников пришлась на 2023–2024 годы, и к 2030 году спрос на труд может даже несколько сократиться. Тем не менее, Минтруд прогнозирует, что к 2032 году экономике РФ потребуется заменить около 12,2 млн работников, при этом темпы привлечения новых людей должны составлять свыше полутора миллионов человек в год.
Основной спрос на рынке труда приходится на рабочие профессии, для которых до 2030 года потребуется значительно больше специалистов со средним профессиональным образованием (две трети от общей потребности). Среди наиболее востребованных — сварщики, слесари, механики, строители, электромонтажники. Для решения этой проблемы правительство и Минтруд предпринимают меры по переориентации молодежи на рабочие профессии, в том числе через федеральный проект «Профессионалитет» и программы переобучения для граждан.