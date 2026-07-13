Посол России отверг обвинения ЕС в кибератаках
Послу России в Берлине Сергею Нечаеву в МИДе Германии довели содержание заявления Евросоюза, в котором говорится о проводимых РФ кибератаках против европейских стран. Глава дипмиссии отверг это обвинение.
Фото: Посольство Российской Федерации в Австрийской Республике
«Посол России решительно отверг содержащиеся в есовском заявлении домыслы, которые в очередной раз оказались не подкреплены какими-либо доказательствами. Подчеркнул, что угрозы насчет расширения Евросоюзом незаконных санкций не останутся без последствий»,— говорится в сообщении российского посольства.
Сегодня российский МИД вызвал посла ФРГ Александра Ламбсдорфа и указал на «недопустимость набирающей обороты поддержки» Украины, а также антироссийской риторики, поставок ВСУ вооружения и участия Берлина в террористических ударах Украины по российской гражданской инфраструктуре.
Заявления о кибератаках против европейских стран, включая Германию, не новы. В мае 2024 года ЕС и НАТО уже обвиняли Россию в подобных действиях в отношении Германии и Чехии. Европейский союз создал структуру для введения ограничительных мер за кибердеятельность в 2019 году и с тех пор ввел санкции против 17 лиц и 4 организаций за вредоносные кибератаки. В январе 2025 года под санкции попали три гражданина России, которых Евросоюз посчитал виновными в серии кибератак против Эстонии в 2020 году, приведших к краже конфиденциальных данных из министерств.
Кибератаки рассматриваются как часть более широкого контекста усиления давления ЕС на Россию. Европейские лидеры обсуждают новые санкционные пакеты и возможность продления антироссийских санкций сразу на год, а не на полгода, чтобы укрепить правовую надежность санкционного режима. Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден в 2013 году раскрыл информацию о широкомасштабной слежке западных разведок через смартфоны, а ФСБ РФ возбудила уголовное дело по факту системного кибершпионажа через мобильные устройства, утверждая, что западные спецслужбы с помощью ИТ-корпораций осуществляют скрытый сбор информации. После взлома устройств и сбора компромата жертвы слежки системно попадают в санкционные списки США и Евросоюза, а затем становятся объектами для давления.