Послу России в Берлине Сергею Нечаеву в МИДе Германии довели содержание заявления Евросоюза, в котором говорится о проводимых РФ кибератаках против европейских стран. Глава дипмиссии отверг это обвинение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Посольство Российской Федерации в Австрийской Республике Фото: Посольство Российской Федерации в Австрийской Республике

«Посол России решительно отверг содержащиеся в есовском заявлении домыслы, которые в очередной раз оказались не подкреплены какими-либо доказательствами. Подчеркнул, что угрозы насчет расширения Евросоюзом незаконных санкций не останутся без последствий»,— говорится в сообщении российского посольства.

Сегодня российский МИД вызвал посла ФРГ Александра Ламбсдорфа и указал на «недопустимость набирающей обороты поддержки» Украины, а также антироссийской риторики, поставок ВСУ вооружения и участия Берлина в террористических ударах Украины по российской гражданской инфраструктуре.

Лусине Баласян