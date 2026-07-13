Лжесотрудники Госуслуг и ФСБ обманули астраханскую семью на 29 млн руб.

В Астрахани возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Злоумышленники руками подростка похитили у местной жительницы деньги и золото почти на 30 млн руб., сообщили в УМВД РФ по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подросток из Астрахани по указанию мошенников передала им почти 30 млн руб. и золото

Фото: УМВД России по Пензенской области Подросток из Астрахани по указанию мошенников передала им почти 30 млн руб. и золото

Фото: УМВД России по Пензенской области

По версии следствия, с несовершеннолетней астраханкой по видеосвязи связались неизвестные. Они поочередно представлялись курьером, сотрудником портала «Госуслуги» и ФСБ и под предлогом декларирования средств убедили девочку передать все ценности, находившиеся в доме.

Следуя инструкциям злоумышленников, подросток отдала неустановленному лицу 4 млн руб. наличными и золотые изделия весом 2,5 кг. Общая сумма ущерба составила 29,2 млн руб. В полицию обратилась мать девочки.

Марина Окорокова