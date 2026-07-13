Трижды пожизненное

В Краснодарском краевом суде прошли прения по делу о гибели сотрудников ивент-агентства Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко. В мае этого года присяжные признали Демьяна Кеворкьяна, Анатолия Двойникова и Арама Татосяна виновными и не заслуживающими снисхождения. Обвинение и потерпевшие попросили суд приговорить всех троих к пожизненному лишению свободы. Главарь бандитов Кеворкьян может быть также лишен медали «За отвагу», полученной в зоне СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: Демьян Кеворкьян, Арам Татосян и Анатолий Двойников

Фото: пресс-служба судов Краснодарского края Слева направо: Демьян Кеворкьян, Арам Татосян и Анатолий Двойников

Фото: пресс-служба судов Краснодарского края

Государственный обвинитель Дмитрий Ткаченко, выступая в прениях, предложил назначить всем троим подсудимым максимально суровое наказание — пожизненное лишение свободы, сообщил “Ъ” один из участников процесса. Такое же мнение высказали и родственники погибших.

Обвинение также просит взыскать с подсудимых штрафы в сумме от 500 тыс. до 700 тыс. руб. и лишить Демьяна Кеворкьяна медали «За отвагу». Представитель обвинения указал на то, что убийства были совершены с особой жестокостью, жертвами преступников стали незнакомые люди, в том числе 19-летняя девушка.

Дело по обвинению Демьяна Кеворкьяна, Анатолия Двойникова и Арама Татосяна об убийстве сотрудников ивент-агентства Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко рассматривала коллегия присяжных. 18 мая текущего года присяжные единогласно признали подсудимых виновными по всем пунктам и не заслуживающими снисхождения. Согласно вердикту присяжных, бандиты напали на аниматоров на дороге, когда те ехали после выступления. Отобрав у Кирилла и Татьяны деньги и драгоценности, злоумышленники зарезали обоих, закопали трупы и сожгли машину.

Защита Демьяна Кеворкьяна в прениях попросила оправдать его, настаивая на том, что объективных доказательств его причастности к убийствам — видеозаписей, аудиозаписей, отпечатков пальцев, биологических следов — у следствия, по ее мнению, нет.

Адвокат Владимир Пантелеев полагает, что у Кеворкьяна есть алиби, подтвержденное словами его матери,— в ночь убийства тот якобы был дома. Защитник призвал суд критически отнестись к показаниям сообщников Кеворкьяна, которые, по мнению защиты, оговаривают своего приятеля, чтобы выгородить себя. Обнаруженные у Кеворкьяна средства, по словам адвоката, не были похищены у погибших, а являются выплатой за участие в СВО.

«Средства массовой информации создали образ убийцы и чуть ли не маньяка. Но он заслужил помилование своей кровью»,— отметил адвокат Пантелеев. Сам Демьян Кеворкьян, выступая в прениях, также пожаловался на журналистов, которые, по его мнению, оказывали давление на следствие и суд. «Я не убийца, в гражданской жизни и в мирное время я никого не лишал жизни»,— заявил подсудимый.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Двойников

Фото: пресс-служба судов Краснодарского края Анатолий Двойников

Фото: пресс-служба судов Краснодарского края

Подсудимый Арам Татосян в прениях выразил раскаяние и попросил не лишать его свободы пожизненно. «Я искуплю вину своей кровью»,— заявил подсудимый. Татосян возражал против заявления Кеворкьяна о его якобы непричастности к убийствам и заявил, что он сам указал место захоронения погибшей Татьяны Мостыко только после того, как главарь банды напомнил ему это место. Анатолий Двойников выступал короче всех, он попросил прощения у родственников погибших и попросил не назначать ему пожизненный срок.

Анна Перова, Краснодар