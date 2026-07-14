Внимание на экран

Оператор продажи билетов на массовые развлекательные мероприятия Kassir.ru решил заняться продажей билетов в кино. Сама компания рассчитывает, что в перспективе это направление будет формировать около 10% от общего объема выручки. Темпы роста кинопроката в России замедляются, а высокие сборы обеспечивают только новогодние праздники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Орлов, Коммерсантъ Фото: Олег Орлов, Коммерсантъ

Одна из крупнейших билетных платформ Kassir.ru начала продавать билеты в кино, сообщил “Ъ” представитель компании. Сам раздел «Кино» теперь работает в 69 городах России, объединяя более 540 кинотеатров, около 270 фильмов и почти 5 тыс. сеансов. После платформа планирует запустить раздел в мобильном приложении, добавить возможность оплаты билетов «Пушкинской картой» и реализовать оформление рассрочки для групповых заказов.

Компания ожидает, что в перспективе категория будет формировать около 10% от общего объема продаж Kassir.ru, уточнила гендиректор оператора Елена Глуховская: «Для нас это не только новое направление бизнеса, но и важная часть единой платформы, где пользователь может купить билеты на все основные виды досуга в одном сервисе». По словам топ-менеджера, несмотря на то, что сейчас темпы роста рынка кинопроката в России замедлились, он остается одной из крупнейших категорий билетного рынка и занимает четвертое место по объему: «Это многомиллионная аудитория, которой важно иметь возможность покупать билеты на привычном ресурсе».

Низкий сезон (лето) — хорошее время для запуска нового направления, считает госпожа Глуховская: «Пользователи успевают познакомиться с сервисом, а мы — получить обратную связь и к высокому сезону предложить максимально удобный пользовательский опыт».

В целом совокупные сборы фильмов в отечественном кинопрокате за первое полугодие 2026 года увеличились на 26,6%, до 35,2 млрд руб. (см. “Ъ” от 2 июля). Посещаемость также выросла на 12%, до 72,5 млн зрителей, после падения в 2025 году. Впрочем, участники рынка объясняли, что основную кассу принес январь, который побил показатели предыдущих лет по сборам.

Сейчас билеты в кино продают билетные операторы «Яндекс Афиша», Ticketland, сервис «VK Билеты». Также функция прямой покупки билетов в кино есть у Okko (была запущена в 2025 году совместно с компанией «Афиша»), видеосервис RuTube также планировал запустить раздел у себя на платформе. В «Яндекс Афише» и Ticketland отказались комментировать перспективы работы Kassir.ru в новом сегменте. По данным Oks Labs (by Okkam), объем продаж билетов в кинотеатры за прошлый год составил 51 млрд руб., годом ранее этот показатель был на уровне 46 млрд руб. «Кинотеатры по-прежнему показывают продажи в штуках на 46% ниже допандемийного уровня»,— отмечали в компании. В результате аналитики прогнозируют, что по итогам этого года сегмент достигнет 53 млрд руб., увеличившись на 5%, благодаря выходу крупных проектов («Чебурашка 2», «Холоп 3», «Простоквашино», «Буратино» и др.).

Опрошенные “Ъ” участники билетного рынка напоминают, что Kassir.ru придется искать новые способы привлечения внимания аудитории. Например, пользователи «Кинопоиска» могут сразу купить билеты на фильм прямо на странице онлайн-кинотеатра, указывает один из организаторов мероприятий: «Понятно, что уже сформированная аудитория Kassir.ru будет пользоваться разделом "Кино", однако для остальных придется либо вводить новые программы лояльности, либо искать другие способы». Однако у Kassir.ru есть большая региональная база, напоминает продюсер Colisium International Music Forum Сергей Бабич: «Кроме того, за счет расширения инвентаря платформа сможет домонетизировать 7–8% аудитории массовых развлекательных мероприятий, на которые продает билеты. То есть конвертировать трафик из категории "развлечения" в кино и наоборот».

Юлия Юрасова