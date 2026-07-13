Самой жаркой точкой России стал поселок в Оренбуржье
Поселок Озерный в Светлинском районе Оренбургской области 12 июля установил температурный рекорд, возглавив список самых теплых мест страны. Местная метеостанция зафиксировала отметку +38,6°C в послеполуденные часы, когда солнечная активность достигает пика. Данные приводит сайт «Погода и климат».
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Озерный оказался не единственным представителем региона в рейтинге. В число наиболее знойных точек России также вошли Орск и поселок Домбаровский.
Кроме того, оренбургские населенные пункты отличились и по показателю влажности воздуха. Одним из самых сухих мест также признан поселок Озерный (17%), ниже него расположился Орск (21%).