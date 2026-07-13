В Ульяновске силовики задержали членов ОПГ «Кизяевские»

Сотрудники УФСБ России по Ульяновской области вместе с коллегами из МВД и СКР пресекли работу организованной преступной группы «Кизяевские». Задержание участников прошло в Заволжском районе при участии СОБР Росгвардии «Пламя».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Члены группировки распространяли идеологию криминальной среды, вербовали молодежь и разжигали вражду к полицейским и гражданам. Они также собирали средства для заключенных и совершали собственные уголовные преступления.

В ходе обысков у подозреваемых изъяты атрибуты запрещенной организации, банковские карты, флеш-накопители, телефоны и поддельное удостоверение сотрудника правоохранительных органов. По факту деятельности группы возбуждены дела об участии в экстремистской организации.

Четверо фигурантов заключены под стражу, один находится под домашним арестом. Максимальный срок наказания по данной статье составляет 10 лет лишения свободы. Лидер ячейки объявлен в федеральный розыск. Следственные действия продолжаются.

Андрей Сазонов