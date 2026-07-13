ЦИК заверил список кандидатов «Справедливой России» в Госдуму

Центризбирком (ЦИК) заверил список кандидатов «Справедливой России» (СР) на выборы депутатов Государственной думы. Партия выдвинула 263 человека по федеральному списку и 224 — по одномандатным округам. СР получила разрешение открыть избирательный счет.

ЦИК также известил о выявленных недочетах Партию прямой демократии. Речь идет о недостающих документах и неточностях разного характера, уточнили в комиссии. Партии предстоит внести уточнения и дополнения до 17 июля, когда ЦИК планирует вернуться к рассмотрению вопроса о заверении ее списков.

11 июля завершился срок подачи документов для заверения списков. Правом выдвинуть кандидатов воспользовались 11 из 17 партий, которые могли участвовать в кампании.

Анастасия Корня