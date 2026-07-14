Претензии пошли под откос

Две инстанции арбитражного суда отказали Южно-Уральскому межрегиональному управлению Росприроднадзора в иске к администрации Дюртюлей. Ведомство просило обязать мэрию закрыть первую очередь полигона ТБО в городе и рекультивировать землю. Суды пришли к выводу, что объем мусора, размещенный на свалке, еще не достиг максимального размера, предусмотренного проектом, а закрытие полигона приведет к мусорному коллапсу в районе. Росприроднадзор намерен подать кассационную жалобу. Юристы полагают, что суды приняли «взвешенное решение», но не исключают, что кассация вернет дело на повторное рассморение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полигон в Дюртюлях не стали закрывать из-за претензий Росприроднадзора

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Полигон в Дюртюлях не стали закрывать из-за претензий Росприроднадзора

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Южно-Уральскому межрегиональному управлению Росприроднадзора, штаб-квартира которого находится в Уфе, не удалось в двух судебных инстанциях добиться закрытия первой очереди мусорного полигона в Дюртюлях. Ведомство подавало иск к районной администрации, в котором просило арбитражный суд Башкирии обязать ответчика вывести ее из эксплуатации, а также разработать и утвердить проект рекультивации откосов (склон мусорной кучи) и провести их рекультивацию.

Третьими лицами к участию в процессе были привлечены министерство природопользования и экологии Башкирии, региональный оператор «ЭкоСити» и ООО «Дюртюлинский экологический комплекс».

В суде представитель Росприроднадзора пояснил, что спорный полигон был введен в эксплуатацию в ноябре 2003 года, а в июле 2025 года он был передан в аренду «Дюртюлинскому экологическому комплексу». При этом расчетный срок эксплуатации полигона составляет 20 лет, отметили в ведомстве. Таким образом, первая очередь полигона должна была быть закрыта в 2023 году и рекультивирована. Следом власти города, как собственники полигона, должны были запустить вторую и третью очередь объекта.

В апреле этого года арбитражный суд Башкирии в удовлетворении иска отказал. По мнению суда, Росприроднадзор не доказал, что первая очередь полигона была заполнена отходами на так называемую проектную высоту, которая составляет 160,7 тыс. м3. Общая вместимость полигона, который должен был быть построен в четыре очереди, составляет 589 тыс. куб. м.

Суд также обратил внимание, что возможность отдельного вывода из эксплуатации первой очереди полигона и ее рекультивация не предусмотрена проектной документацией.

К тому же, указал суд, вывод из эксплуатации первой очереди, «приведет к невозможности эксплуатировать полигон и к его полному закрытию», а альтернативы ему для вывоза отходов из Дюртюлей и Дюртюлинского района нет.

В апелляционной жалобе управление Росприроднадзора заявило, что «судом неверно сделан вывод о том, что управление просит досрочное закрытие полигона с последующей консервацией объекта». Как пояснили в ведомстве, спорная первая очередь «технологически не связана с дальнейшей эксплуатацией полигона». «Эксплуатация полигона осуществляется с отклонением от проектной документации, поскольку не выполнена рекультивация откосов полигона по мере отработки очередей эксплуатации»,— заявили в ведомстве.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд согласился, что «заполняемость полигона первой очереди не достигла проектных отметок», поэтому «обязанность и необходимость рекультивации полигона либо его отдельных частей в рассматриваемом случае не наступила».

В управлении Росприроднадзора сообщили «Ъ», что подадут кассационную жалобу на решения судов.

«Суд обоснованно оттолкнулся от специальных отраслевых норм, которые прямо и недвусмысленно связывают закрытие очереди полигона не с истечением календарного срока, а с фактическим заполнением до проектной высоты, — полагает судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев. — Инженерная практика проектирования полигонов ТКО именно так и устроена: если фактический объем поступающих отходов оказывается меньше заложенного в расчет, объект физически может эксплуатироваться дольше номинального срока без нарушения проектных параметров».

Председатель коллегии адвокатов «Налоговая безопасность» Руслан Евсюков отмечает, что «суды продемонстрировали взвешенный подход в этом споре». «Они фактически указали, что бессмысленно закрывать полигон ТБО, если он не заполнен до нормативных значений, только по причине окончания установленного срока эксплуатации. В связи с этим, полагаю, что шансы Управления на кассационное обжалование незначительные. Но стоит обратить внимание на то, что суды не уделили достаточного внимания доводу Управления относительно того, что первая очередь полигона технологически не связана с дальнейшей эксплуатацией полигона. В связи с этим, есть вероятность направления дела на новое рассмотрение для выяснения этого обстоятельства»,— пояснил эксперт.

Булат Баширов