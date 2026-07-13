Этой ярмарки Хаски

В Москве на территории Первого государственного подшипникового завода прошел двухдневный смотр инди-групп Motherland. За последние несколько лет в России выросло и окрепло поколение музыкантов со своими хитами, своей аудиторией и своими большими фестивалями, убедился Константин Баканов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хаски выбрал для выступления белую рубашку с бабочкой, хотя некоторым песням подошел бы камуфляж

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Хаски выбрал для выступления белую рубашку с бабочкой, хотя некоторым песням подошел бы камуфляж

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

За два фестивальных дня Motherland перед корреспондентом “Ъ” мелькали зрители в футболках Faith No More, Oasis, PJ Harvey, Red Hot Chili Peppers, Gorillaz, Nirvana, Linkin Park и «Гражданская оборона». По разным причинам концерты этих артистов представить себе в Москве невозможно. Однако меломаны не только живут музыкальным прошлым, но и следят за актуальной музыкальной повесткой. Фестиваль Motherland запускался в 2013 году под эгидой одноименного музыкального блога. Он проходил на разных площадках Москвы, в парках, клубах и промзонах. С 2023 года его постоянной площадкой стал ГПЗ-1, а афиша стала настолько представительной, что теперь Motherland напоминает лучшие времена фестивалей «Пикник "Афиши"» и «Боль».

Самым ярким выступлением на Motherland 2026 года стал сет Анастасии Терели, 26-летней актрисы Театра на Бронной. Театральные навыки Тереля реализовала на фестивале по максимуму в рамках собственной группы Terelya.

На сцене были на разные лады загримированные актеры, мимы и акробаты, а сама исполнительница разъезжала по сцене на кровати и запускала в танцпартер мыльные пузыри и мягкие кубики. «Мама говорила, что группа — это плохая идея, что она распадется через неделю,— сказала Анастасия, ненадолго выйдя из образа.— Группе уже десять лет. Мама, конечно, всегда права, но это совершенно не точно». Отдельная ценность сета Terelya — звук. Укротить акустику огромного заводского ангара не каждому под силу.

На второй день Анастасия Тереля не упустила возможность посмотреть выступление группы «Диктофон». Антон Макаров и «Диктофон» выпускают один за другим блестящие альбомы, полные городской романтики и, есть подозрение, вдохновленные отношениями лидера с Анастасией. Господин Макаров из всего нынешнего поколения музыкантов лучше прочих понимает столичный рок 1980-х, и если до сих пор главным кавером в его программе была «Союзпечать» «Звуков Му», то теперь ее место занял «Старый отель» «Браво».

Еще один флагман отечественной независимой музыки и любимец фестивалей последних лет — Сергей Сироткин.

Его группа на сцене уже больше десяти лет, к тому же он серьезно занимается киномузыкой. По совокупности заслуг группа «Сироткин» получила заслуженную позицию хедлайнера Motherland, но по концертной энергетике все же проиграла «Хмырову».

На недавней «Дикой мяте» сет петербуржца Филиппа Хмырова и его друзей был экспрессивным и даже агрессивным. В московских заводских цехах парни еще больше чувствовали себя в своей тарелке. Песни «Коллектор» и «Травма» публика подхватывала хором в пару тысяч голосов. Как и у других представителей нового музыкального инди-поколения, в песнях Хмырова нередко проскальзывают безысходность и отчаяние: «Завтра не наступит никогда», «Я ради тебя лягу под трамвай, чтобы никогда не забывать маршрут», «Я вертолет без лопастей, не будет больше новостей, я ненавижу новости».

Еще одной заметной фигурой фестиваля стал неофолк-коллектив Settlers, который вместе с hodila izba является противовесом официозному фолку Надежды Кадышевой и Татьяны Куртуковой. Вокалистка Settlers Яна Шелпакова представила несколько новых песен, в числе которых такие щемяще-грустные, что музыкантам пришлось потом извиняться перед фестивальной аудиторией за то, что привезли ей не только танцы и драйв: «Когда после туч февраля наступит весенняя слякоть, когда я пойму, как любить… Насколько он сильно мне дорог, насколько мне хочется жить» («Разучимся плакать»).

Кто не испытывал никакой неловкости, так это главный хедлайнер Motherland — рэпер Хаски.

Его шоу пусть и недотягивало по театрализованности до Terelya, но свою обязательную программу в виде стильного и стройного перформанса с подтанцовкой-подпевкой в белых рубашках и черных бабочках Дмитрий Кузнецов показал во всей красе. «Сколько стоят деньги?», «Иуда», «Партизан», «Маленький буддист» — горячий прием этим песням был обеспечен. Отдельной овации удостоились дети, вышедшие на сцену все в том же черно-белом дресс-коде с бабочками и танцевавшие брейк под «Поэму о Родине». Более патриотичную кульминацию фестиваля под названием Motherland сложно себе представить.