Банки торгуются за сообщения
Почему банкиры не хотят писать SMS
Финансовые организации попросили правительство изменить правила массовых уведомлений. По задумке Минцифры, любая компания за час до звонка своему клиенту должна направить ему смс-предупреждение. В нем нужно указать название юрлица и цель вызова, а также сообщить, что абонент вправе пожаловаться на собеседника.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Документ также допускает, что SMS может прийти и через час после разговора, уточняет РБК. «Национальный совет финансового рынка» направил письмо в Минцифры и Центробанк, а также сообщил, что такой способ коммуникации обойдется банкам слишком дорого. К тому же это повредит борьбе с мошенниками, отметил замначальника департамента защиты информации одного из коммерческих банков Николай Пятиизбянцев:
«Если банк видит, что у клиента проходит какая-то подозрительная операция, он должен связаться с человеком и спросить о легитимности действий. Один из способов коммуникации — как раз звонок клиенту. Он достаточно эффективный, потому что в рамках разговора можно задавать дополнительные вопросы и выяснить, находится ли клиент под воздействием мошенников.
Если же банк осуществляет какие-то массовые звонки, проводит коммуникации с клиентами с целью продвижения продуктов, услуг, то есть в рекламных целях, то здесь банк должен действовать уже на общих основаниях, как и любые другие коммерческие предприятия. Сообщения, конечно, платные, и банки стараются экономить на них, поэтому большинство коммуникаций переходит в пуш-уведомления».
Участники рынка оценивают затраты на выполнение требований в 30 млн руб. в месяц на один банк.
Кроме того, с сентября 2025 года уже действует правило об обязательной маркировке звонков. Для этого организации должны были заключать с операторами связи отдельные договоры. Это стоит около 20 коп. за один звонок. Однако многие банки так и не внедрили маркировку своих вызовов, отметил гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков:
«Есть закон о маркировках, который работает уже сейчас. Он позволяет правильно маркировать номер, чтобы человек точно знал: звонит именно банк, а не мошенник. Но это правило не выполняется. Тогда зачем принимать следующий закон? Лучше выполняйте уже существующий. Но банки считают, что это дорого, и они не готовы платить.
Операторы связи — коммерческие структуры, почему они должны для банков вводить особые условия, мне непонятно. Если посмотреть прибыльность Сбера, ВТБ и других банков, мне кажется, там такие суммы, которые не снились многим организациям, в том числе операторам.
Мне очень непонятно, когда структуры, купающиеся в золоте, начинают просить какие-то скидки».
Предполагается, что правила о сервисных уведомлениях вступят в силу 1 марта 2027 года. «Национальный совет финансового рынка» предлагает не ограничивать каналы связи с клиентами только SMS, а дать возможность рассылать уведомления в мессенджере «Макс» или с помощью голосового информатора при звонке или иными способами.