Банки торгуются за сообщения

Финансовые организации попросили правительство изменить правила массовых уведомлений. По задумке Минцифры, любая компания за час до звонка своему клиенту должна направить ему смс-предупреждение. В нем нужно указать название юрлица и цель вызова, а также сообщить, что абонент вправе пожаловаться на собеседника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Документ также допускает, что SMS может прийти и через час после разговора, уточняет РБК. «Национальный совет финансового рынка» направил письмо в Минцифры и Центробанк, а также сообщил, что такой способ коммуникации обойдется банкам слишком дорого. К тому же это повредит борьбе с мошенниками, отметил замначальника департамента защиты информации одного из коммерческих банков Николай Пятиизбянцев:

«Если банк видит, что у клиента проходит какая-то подозрительная операция, он должен связаться с человеком и спросить о легитимности действий. Один из способов коммуникации — как раз звонок клиенту. Он достаточно эффективный, потому что в рамках разговора можно задавать дополнительные вопросы и выяснить, находится ли клиент под воздействием мошенников.

Если же банк осуществляет какие-то массовые звонки, проводит коммуникации с клиентами с целью продвижения продуктов, услуг, то есть в рекламных целях, то здесь банк должен действовать уже на общих основаниях, как и любые другие коммерческие предприятия. Сообщения, конечно, платные, и банки стараются экономить на них, поэтому большинство коммуникаций переходит в пуш-уведомления».

Участники рынка оценивают затраты на выполнение требований в 30 млн руб. в месяц на один банк.

Кроме того, с сентября 2025 года уже действует правило об обязательной маркировке звонков. Для этого организации должны были заключать с операторами связи отдельные договоры. Это стоит около 20 коп. за один звонок. Однако многие банки так и не внедрили маркировку своих вызовов, отметил гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков:

«Есть закон о маркировках, который работает уже сейчас. Он позволяет правильно маркировать номер, чтобы человек точно знал: звонит именно банк, а не мошенник. Но это правило не выполняется. Тогда зачем принимать следующий закон? Лучше выполняйте уже существующий. Но банки считают, что это дорого, и они не готовы платить.

Операторы связи — коммерческие структуры, почему они должны для банков вводить особые условия, мне непонятно. Если посмотреть прибыльность Сбера, ВТБ и других банков, мне кажется, там такие суммы, которые не снились многим организациям, в том числе операторам.

Мне очень непонятно, когда структуры, купающиеся в золоте, начинают просить какие-то скидки».

Предполагается, что правила о сервисных уведомлениях вступят в силу 1 марта 2027 года. «Национальный совет финансового рынка» предлагает не ограничивать каналы связи с клиентами только SMS, а дать возможность рассылать уведомления в мессенджере «Макс» или с помощью голосового информатора при звонке или иными способами.

Светлана Белова