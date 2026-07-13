Власти Саратова создали рабочую группу из-за срывов сроков сдачи пяти ЖК

Власти Саратова создали рабочую группу по вопросам завершения строительства нескольких городских жилых комплексов. Причиной стали многочисленные жалобы граждан о переносе сроков сдачи, сообщил глава региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Саратове создана рабочая группа по проблемным ЖК

Фото: Нашдом.рф В Саратове создана рабочая группа по проблемным ЖК

Фото: Нашдом.рф

Речь, по словам губернатора, идет о ЖСК «Подворье», «Подворье +», «Нескучный», «Динамовский» и «Строитель». Проценты готовности по ним составляют от 60% до 95%. Как сообщает «ОМ», строительство ведет компания, связанная с застройщиком «УМ-24».

Министерство строительства и ЖКХ дополнительно сообщит о датах встреч с собственниками квартир в этих домах. Кроме этого, жители могут обратиться на горячую линию комитета государственного строительного надзора по номеру телефона 74-44-26.

По данным сайта нашдом.рф, ЖК «Подворье» и «Подворье+» расположены в Саратове на пересечении ул. Огородной и Пролетарской. В домах 12 этажей, 205 квартир и 11 этажей, 144 квартиры соответственно. Срок ввода в эксплуатацию указан как IV квартал 2026 года. ЖК «Нескучный» находится на ул. Пономарева, д. 26, в доме 9 этажей и 96 квартир. Срок сдачи — IV квартал этого года. ЖК «Динамовский» строится на ул. Миллеровской. В доме 16 этажей и 70 квартир. В квартирах нет отделки, планировка — свободная. Срок сдачи — IV квартал этого года. ЖК «Строитель» расположен в Ленинском районе на проспекте Строителей. ЖК состоит из трех 10-этажных блок-секций. Срок сдачи — IV квартал этого года.

Марина Окорокова