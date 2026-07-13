В Татарстане в июне этого года было выдано 93,4 тыс. розничных кредитов, что на 7% меньше, чем в мае, следует из данных Национального бюро кредитных историй.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане выдача розничных кредитов за месяц сократилась на 7%

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В Татарстане выдача розничных кредитов за месяц сократилась на 7%

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Месяцем ранее жители республики оформили 100,4 тыс. кредитов.

В целом по России в июне банки выдали 3,52 млн розничных кредитов, что на 7,2% меньше, чем в мае (3,8 млн). При этом по сравнению с июнем прошлого года показатель вырос на 27,8%.

Анна Кайдалова