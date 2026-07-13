Бизнес просрочил платежи

Каждый шестой предприниматель с кредитом не платит вовремя. Подсчеты «Национальных кредитных рейтингов» приводит РБК. На начало лета около 100 тыс. ИП и небольших организаций имели просроченные долги. Их общую сумму Центробанк оценивает более чем в 600 млрд руб.

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По прогнозам НКР, к концу 2026 года доля проблемных долгов МСП приблизится к 5% от кредитного портфеля банков. А те, в свою очередь, могут еще сильнее ужесточить условия выдач, считает гендиректор агентства «Бизнесдром» Павел Самиев:

«В числе предприятий, которые имеют просрочку, находится микробизнес, у которого сейчас действительно есть кассовые разрывы, проблемы с платежами, повышенная налоговая нагрузка и так далее. Из-за этого, собственно, есть сложности с выполнением обязательств. Но есть еще третий индикатор, который вызывает даже еще большие опасения, — это доля реструктурированных кредитов, разные формы пролонгации, реструктуризации по условиям, кредитные каникулы — то есть все те варианты, которые позволяют не выходить на просрочку в текущем периоде.

Это говорит нам о том, что компании-заемщики испытывают проблемы, и они не просто так идут договариваться с банком о послаблениях. Доля реструктуризации в корпоративном портфеле в целом выросла почти до 25%, а в портфеле малого бизнеса — процент еще выше. Сейчас очень ужесточились рисковые политики. Дальше ситуация пока что будет либо сохраняться, либо даже ухудшаться. Нет каких-то предпосылок для ее улучшения. Некоторые отрасли целые просто в "красной зоне" — им в принципе не одобряют займы».

Сегодня кредиты есть у 600 тыс. малых и средних предприятий.

Добиться послаблений и реструктуризировать долги достаточно сложно: как отмечают эксперты, банки одобряют около 40% заявок. При этом бизнес остается должен не только кредитным организациям, но и другим компаниям. А такие обязательства исполняются еще хуже, говорят собеседники “Ъ FM”. Это все ведет к серьезным последствиям, говорит вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова:

«Ситуация действительно обостряется. Деньги перестают ходить по экономике: происходит срыв контрактов, поставок, неоплата. Сложнее всего производственному бизнесу. Строительство тоже сильно страдает с учетом нынешних процентов по ипотеке. А ты хочешь не хочешь, должен стройку доводить до конца, иначе вообще потеряешь все деньги. Брать новые кредиты и еще больше погружаться в пучину неплатежей — это очень неразумное решение.

Некоторые предприниматели в микробизнесе закладывают квартиры, продают свою единственную недвижимость в надежде, что все устаканится. В этой ситуации нужно делать так, чтобы у бизнеса появились деньги. Мы все ощущаем на себе этот вызов и сложности. Но если все остановится и основная часть компаний уйдет в банкротство, вряд ли мы получим ту инфляцию. А сейчас такой путь действительно логичнее, чем набор новых и новых кредитов».

На этом фоне число ИП растет, в то время как доля юрлиц сокращается, пишет “Ъ”.

Так бизнес пытается оптимизировать свою работу. При этом и те и другие все чаще уходят в дефолт.

Анжела Гаплевская