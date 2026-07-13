Нидерландские археологи обнаружили возле Луксора 3000-летнюю гробницу
Нидерландские археологи из Лейденского университета обнаружили древнюю гробницу близ Луксора на юге Египта, сообщает Le Figaro со ссылкой на заявление местных властей. Речь идет о захоронении в фиванском некрополе в районе Гурны. По данным Министерства туризма и древностей, гробницу нашли во время плановых раскопок.
Специалисты датируют гробницу периодом Рамессидов (около 1292–1069 годов до н. э.), основываясь на характерном художественном стиле настенных надписей. Археологическая миссия продолжает документировать находку.