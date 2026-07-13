Нидерландские археологи обнаружили возле Луксора 3000-летнюю гробницу

Нидерландские археологи из Лейденского университета обнаружили древнюю гробницу близ Луксора на юге Египта, сообщает Le Figaro со ссылкой на заявление местных властей. Речь идет о захоронении в фиванском некрополе в районе Гурны. По данным Министерства туризма и древностей, гробницу нашли во время плановых раскопок.

Специалисты датируют гробницу периодом Рамессидов (около 1292–1069 годов до н. э.), основываясь на характерном художественном стиле настенных надписей. Археологическая миссия продолжает документировать находку.

Екатерина Наумова