Потушившего «Вечный огонь» нижегородца отправили на принудительные работы

Жителя Нижегородской области Алексея Видяева приговорили к девяти месяцам принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства за осквернение «Вечного огня» в Арзамасе. Его признали виновным по п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ («Осквернение мемориальных сооружений…»), сообщили в пресс-службе областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В ночь с 27 на 28 марта нетрезвый подсудимый забрался на мемориальный комплекс «Борцам за Советскую власть», собрал лежавшие на памятнике цветы и венки и сжег их в огне мемориала. После этого фигурант вручную потушил пламя.

Вину подсудимый признал, в содеянном раскаялся.

Галина Шамберина