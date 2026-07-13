Потушившего «Вечный огонь» нижегородца отправили на принудительные работы
Жителя Нижегородской области Алексея Видяева приговорили к девяти месяцам принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства за осквернение «Вечного огня» в Арзамасе. Его признали виновным по п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ («Осквернение мемориальных сооружений…»), сообщили в пресс-службе областного суда.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
В ночь с 27 на 28 марта нетрезвый подсудимый забрался на мемориальный комплекс «Борцам за Советскую власть», собрал лежавшие на памятнике цветы и венки и сжег их в огне мемориала. После этого фигурант вручную потушил пламя.
Вину подсудимый признал, в содеянном раскаялся.