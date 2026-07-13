Центральный рынок Оренбурга реконструируют до 2029 года за 2,7 млрд рублей

В Оренбурге началась масштабная реконструкция Центрального рынка. Сегодня, 13 июля, губернатор Евгений Солнцев, глава города Альберт Юмадилов и инвестор — генеральный директор ГК «Рефрейм» Рустам Нагуманов — подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, на месте рынка появится современное общественно-торговое пространство, при этом историческую колоннаду обещают сохранить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Объем инвестиций в проект оценивается в 2,4–2,7 млрд руб. Строительные работы начнутся в 2026 году и продлятся до 2029-го. На время реконструкции торговля на рынке не остановится, все действующие места сохранятся. Общая площадь новых торговых рядов составит не менее 9 тыс. кв. м для продуктового сегмента и 70 спецточек. Помимо этого, на территории оборудуют зоны для отдыха и вместительный паркинг. Для фермеров и локальных производителей дважды в год будут организовывать ярмарки. Реализация проекта позволит создать 700 новых рабочих мест и даст дополнительный импульс малому предпринимательству в регионе.

Центральный рынок закрыт на капитальный ремонт — работают только павильоны по периметру участка. Проектом предусмотрено сохранение торговых зданий, выходящих на улицы Володарского и 8 Марта: павильоны мясной, рыбной и молочной продукции продолжат функционировать весь период реконструкции, а их фасады будут обновлены. Также будет сохранена главная историческая арка, которая находится над входом на рынок. При этом пять внутренних торговых корпусов демонтируют и заменят на новые двухэтажные строения. Места для сезонной торговли на площади сохранятся.

К работам подрядчик приступил в конце февраля 2026 — в тот период начался демонтаж уличных торговых рядов. Старые павильоны были разобраны, а металлические конструкции распилены.

Яна Вежлева