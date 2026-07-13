В Курской области выросло число ударов ВСУ по заправкам

Возросло число ударов ВСУ по автозаправкам на территории Курской области. В первую очередь атаки идут на районы, близкие к границе. Об этом 13 июля заявили в региональном правительстве. Власти попросили автомобилистов соблюдать максимальную осторожность возле АЗС и опубликовали ряд рекомендаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В частности, на заправке рекомендуют выключить музыку и опустить стекла — «чтобы слышать гул дрона».

«Не покупайте в магазине при АЗС, если это создаст очередь — заправились и уезжайте»,— советуют автолюбителям в правительстве Курской области.

При обнаружении БПЛА следует предупредить людей, находящихся рядом. Если дрон еще далеко — лучше немедленно покинуть территорию АЗС на авто. В противном случае рекомендуют бросить машину и бежать в укрытие.

«Безопасное расстояние от автомобиля — минимум 10-15 м. Запрещено прятаться под машиной, за стеклянными витринами. При невозможности укрыться — лягте на землю лицом вниз, руки за голову»,— говорится в сообщении облправительства.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», на прошлой неделе при атаке ВСУ на автозаправочную станцию в Октябрьском районе Курской области пострадали три человека — 41-летний мужчина, двухлетний ребенок и его 40-летняя беременная мать. У пострадавших диагностировали осколочные ранения. На АЗС серьезных повреждений не обнаружили.

Денис Данилов