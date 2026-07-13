В Минпромторге прокомментировали сообщения об усилении контроля за ввозом одежды
Минпромторг и госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в настоящее время не обсуждают введение нового механизма для контроля за импортом одежды и обуви. Об этом сообщили ТАСС в министерстве.
О том, что власти России планируют усилить контроль за ввозом недорогой одежды и обуви, сообщали «Известия» со ссылкой на проект протокола заседания госкомиссии по противодействию незаконному обороту промпродукции и два источника. Из документа следует, что Минпромторг, ФНС и ФТС будут тестировать новый механизм до конца года.
Суть эксперимента, по информации «Известий», заключается в том, чтобы объединить три источника информации: данные ФТС о заявленной таможенной стоимости импортируемой продукции, сведения ФНС о налоговых платежах и информацию системы маркировки о вводе товаров в оборот. По мнению авторов инициативы, это помогло бы выявлять недоплату пошлин и налогов.
«Указанные инициативы в настоящий момент не рассматриваются»,— сказали в Минпромторге. В ведомстве назвали неактуальным документ, на который ссылаются «Известия». В министерстве подчеркнули, что проекты протокола заседаний госкомиссии рассчитаны только для служебного пользования и не должны распространяться.
В России активно ведется работа по ужесточению контроля за оборотом промышленной продукции, включая борьбу с контрафактом и нелегальным ввозом. Маркировка товаров через систему «Честный знак», которая распространяется на обувь и другие категории, призвана бороться с контрафактом и позволяет отслеживать движение товаров на рынке. Власти последовательно наращивают возможности использования маркировки для контроля над рынками и подтверждения безопасности продукции. Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции также занимается проверкой таможенными органами одежды и обуви.
Ранее в 2025 году Минпромторг России пересмотрел прогнозы по объемам параллельного импорта, отмечая сокращение поставок без согласия правообладателей и прогнозируя дальнейшее снижение в 2026 году. Основная задача министерства — замещение этого канала за счет развития отечественного производства и увеличения поставок из дружественных стран. Также в 2024 году обсуждалась подготовка законопроекта о введении уголовной ответственности импортеров за ввоз немаркированных товаров, чтобы устранить правовой пробел и бороться с незаконным оборотом. Минфин, в свою очередь, обеспокоен схемами неуплаты НДС при импорте из ЕАЭС и проблемой занижения таможенной стоимости товаров.