В Минпромторге прокомментировали сообщения об усилении контроля за ввозом одежды

Минпромторг и госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в настоящее время не обсуждают введение нового механизма для контроля за импортом одежды и обуви. Об этом сообщили ТАСС в министерстве.

О том, что власти России планируют усилить контроль за ввозом недорогой одежды и обуви, сообщали «Известия» со ссылкой на проект протокола заседания госкомиссии по противодействию незаконному обороту промпродукции и два источника. Из документа следует, что Минпромторг, ФНС и ФТС будут тестировать новый механизм до конца года.

Суть эксперимента, по информации «Известий», заключается в том, чтобы объединить три источника информации: данные ФТС о заявленной таможенной стоимости импортируемой продукции, сведения ФНС о налоговых платежах и информацию системы маркировки о вводе товаров в оборот. По мнению авторов инициативы, это помогло бы выявлять недоплату пошлин и налогов.

«Указанные инициативы в настоящий момент не рассматриваются»,— сказали в Минпромторге. В ведомстве назвали неактуальным документ, на который ссылаются «Известия». В министерстве подчеркнули, что проекты протокола заседаний госкомиссии рассчитаны только для служебного пользования и не должны распространяться.