Британия внесет КСИР и «добровольцев ГРУ» в список запрещенных организаций
Великобритания планирует объявить Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана и некий «добровольческий корпус ГРУ России» запрещенными организациями. Об этом парламенту сообщила министр безопасности Анджела Игл, передает Sky News. Правительство воспользуется полномочиями по закону о борьбе с государственными угрозами, вступившему в силу сегодня.
Согласно нововведению, поддержка запрещенных организаций — от выражения положительного мнения до оказания им помощи — теперь будет классифицироваться как преступление и наказываться лишением свободы на срок до 14 лет. Исключения предусматриваются для тех, кто взаимодействует с этими организациями в дипломатических или гуманитарных целях, а также для журналистов.
По словам госпожи Игл, КСИР связан со случаями «угроз жизни и запугивания на территории Великобритании». По сведениям BBC, также КСИР подозревают в организации антисемитских атак в стране. Кроме него, в список запрещенных должна попасть организация «Асхаб аль-Ямин аль-Исламия», предположительно ассоциированная с Ираном. Ее связывают с серией атак на объекты еврейских общин в Великобритании.
Кроме того, по данным министра, «добровольческий корпус ГРУ России» ответственен за «саботаж и другую деятельность, направленную против Великобритании и Европы».
8 июля королевскую санкцию получил закон о национальной безопасности (о государственных угрозах). Правительство провело билль через парламент в ускоренном порядке. Закон стал итогом дискуссий о том, возможно ли признание КСИР террористической организацией, несмотря на статус государственного органа, отмечает The Guardian.
Решение Великобритании объявить Корпус стражей исламской революции (КСИР) и «добровольческий корпус ГРУ России» запрещенными организациями является частью долгосрочной политики страны по борьбе с угрозами национальной безопасности. Еще в начале 2023 года власти Великобритании, включая главу МВД и министра безопасности, рассматривали возможность признания КСИР террористической организацией, но тогда эта идея не встретила полного одобрения со стороны МИД и разведки MI6 из-за опасений разрыва дипломатических отношений с Тегераном. Однако уже в августе 2023 года министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман назвала правительство Ирана и КСИР самой серьезной угрозой национальной безопасности, отмечая их растущую активность на территории Соединенного Королевства, включая вербовку членов организованных преступных группировок для воздействия на оппонентов иранского режима.
В сентябре 2023 года Великобритания уже внесла ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций, криминализировав членство в ней и поддержку ее деятельности. Это решение было мотивировано «дестабилизирующей деятельностью «Вагнера», которая, по мнению властей, служит лишь политическим целям Кремля. Опыт с ЧВК «Вагнер» демонстрирует готовность Великобритании использовать подобные меры в отношении организаций, действия которых она расценивает как угрозу безопасности страны и Европы.