Британия внесет КСИР и «добровольцев ГРУ» в список запрещенных организаций

Великобритания планирует объявить Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана и некий «добровольческий корпус ГРУ России» запрещенными организациями. Об этом парламенту сообщила министр безопасности Анджела Игл, передает Sky News. Правительство воспользуется полномочиями по закону о борьбе с государственными угрозами, вступившему в силу сегодня.

Согласно нововведению, поддержка запрещенных организаций — от выражения положительного мнения до оказания им помощи — теперь будет классифицироваться как преступление и наказываться лишением свободы на срок до 14 лет. Исключения предусматриваются для тех, кто взаимодействует с этими организациями в дипломатических или гуманитарных целях, а также для журналистов.

По словам госпожи Игл, КСИР связан со случаями «угроз жизни и запугивания на территории Великобритании». По сведениям BBC, также КСИР подозревают в организации антисемитских атак в стране. Кроме него, в список запрещенных должна попасть организация «Асхаб аль-Ямин аль-Исламия», предположительно ассоциированная с Ираном. Ее связывают с серией атак на объекты еврейских общин в Великобритании.

Кроме того, по данным министра, «добровольческий корпус ГРУ России» ответственен за «саботаж и другую деятельность, направленную против Великобритании и Европы».

8 июля королевскую санкцию получил закон о национальной безопасности (о государственных угрозах). Правительство провело билль через парламент в ускоренном порядке. Закон стал итогом дискуссий о том, возможно ли признание КСИР террористической организацией, несмотря на статус государственного органа, отмечает The Guardian.