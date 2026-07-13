За Кнессет еще повоюют

Парламентские выборы в Израиле состоятся 27 октября 2026 года. Окончательную дату голосования утвердила специальная комиссия Кнессета. Текущий, 25-й созыв парламента доработает до конца своего срока, что происходит впервые за без малого четыре десятка лет. Подготовка к выборам проходит на фоне укрепляющегося рейтинга оппозиционной партии «Яшар», возглавляемой бывшим главой израильского Генштаба Гади Айзенкотом. Он считается одним из главных соперников израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава Генштаба Армии обороны Израиля Гади Айзенкот собирается бросить вызов своему бывшему начальнику — премьер-министру Биньямину Нетаньяху

Фото: Jack Guez / AFP Бывший глава Генштаба Армии обороны Израиля Гади Айзенкот собирается бросить вызов своему бывшему начальнику — премьер-министру Биньямину Нетаньяху

Фото: Jack Guez / AFP

Выборы в Кнессет будут проведены 27 октября. Так постановила комиссия по делам законодательного органа, возглавляемая депутатом от правящей партии «Ликуд» Офиром Кацем. Текущий состав Кнессета доработает до конца своих полномочий и будет распущен 17 июля.

Последний раз Кнессет проработал весь срок своих полномочий в период с 1984 по 1988 год. После этого все выборы в Израиле были досрочными.

Характерной чертой предстоящей в октябре гонки будет выход на политическую сцену оппозиционной партии «Яшар», которая была создана в 2025 году экс-главой Генштаба Армии обороны Израиля Гади Айзенкотом. В последние месяцы, согласно исследованиям, она быстро набирает популярность.

Опрос общественного мнения новостной корпорации «Кан», итоги которого были опубликованы 12 июля, показал, что, если бы выборы состоялись завтра, «Яшар» опередила бы партию премьер-министра Биньямина Нетаньяху «Ликуд»: 24 мандата против 23. Однако этого все равно недостаточно для установления контроля над 120-местным парламентом: основным силам все равно придется формировать блок, которому надо получить суммарно как минимум 61 место.

Гади Айзенкот, который пользуется поддержкой как у правых, так и у центристских кругов, позиционирует себя как главного соперника Нетаньяху на предстоящих выборах.

В интервью израильским СМИ отставной генерал подчеркивает, что действующий премьер это прекрасно понимает и поэтому его побаивается.

Для таких смелых выводов имеются основания. Последние опросы общественного мнения демонстрируют: за то, чтобы Айзенкот стал премьером, выступает почти столько же респондентов, сколько за действующего премьера. При этом, как демонстрируют итоги опроса 12-го канала, опубликованные 10 июля, бывшему генералу доверяют 54% респондентов, в то время как господину Нетаньяху — только 38%.

В вину премьеру Нетаньяху, партия которого «Ликуд» постепенно теряет позиции, ставят незаконченную операцию против Ирана «Львиный рык», а также неспособность предвидеть и предотвратить страшнейшую катастрофу еврейского народа со времен холокоста — резню 7 октября 2023 года.

Как отмечает журнал The Economist, контуры партийных блоков окончательно сформируются, вероятно, только ближе к утвержденной дате голосования. Некоторые силы, по мнению издания, возможно, объединят списки или создадут новые партии. Это повлияет и на результаты опросов на заключительном этапе предвыборной гонки, полагает The Economist.

Возможность переключиться на свои внутриполитические дела Израилю дает то, что ситуация вокруг Ирана пока не требует его прямого вмешательства.

По оценкам разведки, которые приводит израильский 12-й канал, Иран, регулярно обменивающийся ударами с США из-за Ормузского пролива, не заинтересован втягивать в это противостояние Израиль. Да и израильское руководство не намерено на данном этапе возобновлять боевые действия против Исламской Республики. «Мы будем участвовать в конфликте только в том случае, если американцы или иранцы привлекут нас к участию»,— добавляет источник 12-го канала.

Правда, Иран, как полагают в Израиле, активно пытается воздействовать на израильский электорат. В своем последнем докладе, вышедшем неделю назад, государственный контролер Израиля Матаньяху Энгльман заявил, что «иностранные субъекты» пытаются совершить в социальных сетях «серию тайных действий, направленных на нанесение ущерба интересам государства, потенциально даже его суверенитету». Основной целью такой кампании государственный контролер назвал подрыв доверия к демократическим институтам в Израиле.

Нил Кербелов