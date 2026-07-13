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УМВД по Ульяновской области возглавит Марк Левин

Генерал-майор полиции Марк Левин возглавит УМВД по Ульяновской области, сообщил «Ъ-Волга» источник. В областном УМВД информацию не подтвердили, но и не опровергли. 

На прошлой неделе Марк Левин покинул пост замначальника ГУ МВД по Алтайскому краю.

Марк Левин —  выпускник историко-политологического факультета ПГНИУ 2002 года. После вуза служил оперуполномоченным одного из отделов уголовного розыска УВД Перми, затем —  в различных подразделениях уголовного розыска, УБОП. Был заместителем начальника полиции по оперативной работе УМВД Перми. В ноябре 2016 года получил пост замначальника управления МВД по Севастополю. В 2020 году Марк Левин ушел на повышение в Алтайский край.

Прежний глава УМВД по Ульяновской области Максим Петрушин продолжит службу в Воронежской области. 

Сабрина Самедова