Наводнения в Бангладеш привели к гибели более 50 человек

Обильные дожди и наводнения в Бангладеш привели к гибели по меньшей мере 51 человека, сообщает ВВС. Более миллиона человек пострадали от разрушений и оползней. В столицн страны, Дакке, тысячи людей лишились своих домов.

Наводнения в Бангладеш случаются довольно часто, приводя к серьезным последствиям из-за ветхости инфраструктуры. Многие местные СМИ критикуют власти столицы за плохой, по их мнению, ремонт дренажных систем и ливневых стоков.

По мере усиления дождей в последние дни правительство Бангладеш выпустило предупреждения о наводнениях и оползнях, эвакуировало тысячи семей из зон повышенного риска и отложило экзамены в школах. Несколько тысяч жителей, отселенных из опасных районов, сейчас живут во временных центрах размещения.

Евгений Хвостик