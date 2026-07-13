ЦБ зарегистрировал допэмиссию «Медси» по закрытой подписке

Составлено ИИ-Ассистентъ

В последние годы наблюдается тенденция к проведению закрытых допэмиссий, часто в пользу мажоритарных акционеров или крупных инвесторов. Это позволяет привлечь значительный объем средств и, при необходимости, погасить часть долга компании.

Закрытая подписка позволяет привлекать средства от ограниченного круга лиц, что может быть предпочтительнее в условиях, когда рынок не самая подходящая для публичного размещения акций. Например, ранее ЦБ и кредиторы согласовали схему реструктуризации долга Segezha Group, которая включала возможную допэмиссию акций также по закрытой подписке. Привлеченные средства обычно направляются на снижение долговой нагрузки, реализацию новых стратегий или развитие инновационных проектов.

Другие компании также прибегали к подобным механизмам. Например, ПАО «М.Видео» одобрило допэмиссию по закрытой подписке объемом до 500 млн акций для дофинансирования на 30 млрд рублей, а холдинг VK привлек 112 млрд рублей через закрытую подписку, чтобы снизить долговую нагрузку. Такие механизмы позволяют компаниям привлекать капитал без полномасштабного IPO, которое требует прозрачности и может быть сложным в текущих рыночных условиях.