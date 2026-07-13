«Лукойл» увеличил поставки топлива на АЗС Прикамья

Работа с поставщиками, дополнительные поставки и перестройка логистики позволили увеличить запасы топлива на АЗС Пермского края. Такие данные были озвучены сегодня на заседании регионального оперативного штаба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По оценке ПАО «Лукойл», отпуск топлива на АЗС компании вырос на треть по сравнению с прошлой неделей. На некоторых АЗС сохраняется повышенная нагрузка, что приводит к локальным временным перебоям по отдельным видам топлива и требует дополнительного времени на подвоз нефтепродуктов. Представители нефтяной компании сообщили, что для обеспечения стабильной работы станций компании продолжают корректировать маршруты и графики доставки топлива на АЗС.

Оперативный штаб рекомендовал муниципалитетам взвешенно подходить к расходованию топлива, при необходимости пересматривая графики выполнения отдельных работ. Также в территориях предложено использовать по возможности дизельное топливо.