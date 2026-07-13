Депутатам Воронежской облдумы запретили покидать регион без согласования

Воронежская областная дума завершила весеннюю сессию. По регламенту с 15 июля по 1 сентября объявляются каникулы, но «они носят условный характер», сообщил председатель облдумы Юрий Матузов на пресс-конференции в Доме журналистов 13 июля. По его словам, в региональном парламенте есть договоренность, что любой выезд за пределы области должен быть согласован со спикером облдумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Черноземье» Фото: «Ъ-Черноземье»

Господин Матузов также отметил, что депутаты, работающие на постоянной основе, «обязаны делать это каждый день». Депутаты на непостоянной основе продолжат работу в округах. Но все должны согласовывать выезды из региона.

«В любой момент, когда в этом будет необходимость, мы будем готовы собраться для того, чтобы провести внеочередное заседание думы»,— пояснил Юрий Матузов.

Также господин Матузов заявил, что успешно выработано взаимодействие при нынешней системе организации облдумы с тремя заместителями председателя, каждый из которых курирует по 4-5 комитетов.

«В этой части у нас это заработало. Не сразу, но на сегодняшний день могу сказать, что в командировку можно уехать спокойно, понимая, что система сработает, а заместители на месте»,— подчеркнул спикер Воронежской областной думы.

Денис Данилов